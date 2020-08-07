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ABD'de haziranda toptan eşya stokları azalırken, satışlar arttı

ABD'de toptan eşya stokları haziranda yüzde 1,4 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 8,8 arttı.

ABD'de haziranda toptan eşya stokları azalırken, satışlar arttı
07.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:34

ABD'de toptan eşya stokları haziranda yüzde 1,4 azalırken, toptan eşya satışları yüzde 8,8 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azalarak 633,3 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 2 azalması yönündeydi. Toptan eşya stokları mayısta ise yüzde 1,2 azalmıştı.

Toptan eşya stokları haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,6'lık düşüş kaydetti.

Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 8,8 artışla 457,3 milyar dolara yükseldi. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4,9 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları mayıs ayında da yüzde 5,7 artış kaydetmişti.

Kaynak: AA

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