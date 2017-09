ABD'de 11 Eylül Saldırısı Kurbanları Anılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde, ana karada gerçekleşen en büyük terör olayı olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 16'ncı yılı nedeniyle ülke genelinde birçok yerde törenler düzenlendi.



New York'taki tören, saldırılarda ilk uçağın İkiz Kulelere çarptığı saat olan sabah 08.46'da, yıkılan İkiz Kulelerin yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda başladı.



Törenlerin yapıldığı saatlerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Kurban yakınlarıysa üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi.



Saldırıda hayatını kaybeden Gabriela Waisman'ın kız kardeşi Andrea Treble, "Sloganımız asla unutma. Eğer buraya gelip onları anmazsak, bugünün anlamı unutulmaya yüz tutar ve insanlar kendi gündelik işleriyle meşgul olacaklarından o gün burada yaşananlara ve kaç kişinin öldüğüne tepki vermek için işlerine ara vermezler" ifadesini kullandı.



Kardeşi Kenneth Albert Zelman'ın ölümüne hiç alışamadğını dile getiren abisi Barry Zelman da "O benim tek kardeşimdi. Daha dün gibi. Hiç ama hiç kolay değil" şeklinde konuştu.



Bir diğer anma töreni ise Washington'da düzenlendi.



Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen törene ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford katıldı.



Trump, törendeki konuşmasında, "Burada yürekleri hem acılı hem de kararlı olarak, bizi güvende ve özgür kılan her bir kahramanımızla onur duyuyoruz. Birlikte çalışmaya, birlikte savaşmaya, düşmanlarımızın ve karşımıza çıkan tüm engellerin üstesinden birlikte gelmeye söz veriyoruz" dedi.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına seslenen Trump, "Bugün bütün halkımız sizin acılarınızı paylaşmaktadır. Acılarınızı asla silemeyiz ya da kaybettiklerinizi geri getiremeyiz fakat halkımızın güvenliğini sağlamak ve onların ölümünü onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapabiliriz" ifadesini kullandı.



May God Forever Bless the United States of America. #NeverForget911 pic.twitter.com/erycJgj23r— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2017



11 Eylül'de ne olmuştu?



ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kulelere çarpmıştı.



Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.



İkiz Kulelerde 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.



Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski Başkan George W. Bush, Afganistan'a girme kararı almış, 7 Ekim 2001'de Taliban yönetimindeki Afganistan'a yönelik askeri operasyon başlamıştı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: ABD 911 Gepost: 11 september 2017