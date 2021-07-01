ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
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ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı

ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'nin yeni binasının inşaatında çalışan 100'den fazla işçi, habersiz bir şekilde işten çıkarıldı.

Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'nin yeni binasının inşaatında çalışan 100'den fazla işçi, habersiz bir şekilde işten çıkarıldı.

Ankara'da yapımı devam eden ABD Büyükelçiliği'nin ABD'li BL Harbert firması tarafından üstlenilen inşaatında 100'den fazla işçinin habersiz bir şekilde işten çıkartıldığı iddia edildi. İşçiler sabah çalışmak için işe geldiklerinde şantiye alanına alınmadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi. İşçilerin durumunun belirsiz olduğunu belirten Avukat Havvanur Gölveren, "Burada çalışan arkadaşlarımız Amerikan Büyükelçiliği'nin inşaat yapım işlerinde çalışan işçiler. Uzun süredir ücretsiz izne ayrılan arkadaşlarımız var. Ayrıca arkadaşların içerisinde kimisi 46 ay, kimisi 3 yıl 36 ay, 1 yıl çalışan arkadaşlar var. Arkadaşlara dün işe başlamaları için çağrıda bulunulmuş, yarın iş başı yapılacak denilmiş. Ancak işe başlamak için buraya geldiklerinde işveren tarafından iş yerine alınmadılar. Herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı. Sadece işverenin avukatı tarafından bir açıklama yapıldı. Biz şu an resmi bir açıklama bekliyoruz işçilerimizin haklarının ne olacağı konusunda. İhbar ve kıdem tazminatı konusunda açıklamaların yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"Onların verdiklerini kabul edersek çıkış vereceklerini söyleyerek bizi mağdur ettiler"

35 aydır Amerikan Büyükelçiliği'nin inşaatında çalıştığını söyleyen inşaat işçisi Enes Büyükyıldırım, "Bizi yaklaşık 25 gün önce ücretsiz izne ayırdılar. İşten çıkartma yasağının bitiminde bize bütün haklarımızı verip işten çıkartacaklarını söylediler. Şu an buraya geldiğimizde bizi başka bir şekilde karşıladılar. Hiçbir hakkımızı vermeyeceklerini, sadece kıdem tazminatlarımızı vereceklerini, onu da arabuluculukla göndereceklerini söylediler. Sadece onların verdiklerini kabul edersek çıkış vereceklerini söyleyerek bizi mağdur ettiler" diye konuştu.

"Bize sürekli iki noktada şantaj yaptılar"

İnşaat devam ederken de çok zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden inşaat işçisi Fevzi Yücebaşkan, "Son bir yıldır şirketin hatasından dolayı ücretsiz izindeyim. Pandemide ben korona olmuştum. Şirket o sıralar beni sürekli işe çağırıyordu, gelmezsen seni tekrar ücretsiz izne çıkartacağız diyorlardı. Bugün geldiğimizde bizi içeriye almadılar ve iş başı olmayacağını söylediler. Bize sadece kıdem tazminatının verileceğini, ihbar tazminatı ya da işsizlik maaşından faydalandırılmayacağımızı söylediler. Hakkımın yazıldığı bir belge getirdim ben de. Avukatlar haklı olduğumuzu ve bu haklarımızı alacağımızı söylediler. Fakat şirket yetkilisi bunu veremeyeceklerini söyledi. Bize sürekli iki noktada şantaj yaptılar. Birincisi işsizlik maaşının verilmeyeceğini, ikincisi ise ihbar tazminatının verilmeyeceği noktası. Bizim talebimiz iş bittiyse kıdem ve ihbar tazminatı, iş bitmediyse iş başı yapalım. Burada 100 kişiden fazla insan var, hepsi de mağdur" şeklinde konuştu. - ANKARA

ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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