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ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın emlak şirketleri, koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiklerini belirterek kredi borçlarını ertelemek için bankalara başvuru yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
17.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:15

Koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkisiyle milyonlarca kişi ve işletme, yeni kredi almak ya da mevcut kredilerini ötelemek için bankaların kapısını çalıyor. Bu isimlerden biri de dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD'nin başkanı Donald Trump'ın şirketi Trump Organization oldu. Bloomberg'ün haberine göre, Trump'ın emlak şirketi, ABD'nin Manhattan bölgesindeki ticaret merkezi için kullandığı kredide kolaylık sağmaları için bankaların kapısını çaldı.

41 MİLYON DOLARLIK PLAZA

Trump'ın gayrimenkul varlıklarının küçük bir parçası olan Manhattan'daki Trump Plaza için bankaya başvurunun gerekçesinde koronavirüs salgınının olumsuz mali etkisinin gerekçe gösterildiği aktarıldı. Başvuru sonucunda banka ile Trump'ın şirketi arasında bir anlaşma olup olmadığı konusunda detaylara ulaşılamadı. Trump'ın şirketi, söz konusu plaza için 2015 yılında Ladder Capital isimli bir ticari ipotek şirketinden 15 milyon dolarlık refinansman kredisi kullanmıştı ve o dönem plazanın değeri 41 milyon dolar olarak ölçülmüştü.

TEŞVİK YASASINDA ENGELLEYİCİ MADDE VAR

Bloomberg, kriz nedeniyle kiracıların kiralarını ödeyemediğine ve bu nedenle mülk sahiplerinin de mali olarak zor duruma düştüğüne dikkat çekti. Mülk sahipleri de bu nedenle bankalardan kredileri için yeniden yapılandırma, faiz indirimi ve öteleme talep ediyor. The New York Times da, kredide kolaylık sağlaması için Alman Deutsche Bank AG'nin kapısını çaldığını yazdı.

Trump'ın şirketinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Trump'ın ortak olduğu golf resort şirketleri Avrupa'da koronavirüs teşvikleri için başvurmuştu ancak ABD'de Kongre'de onaylanan teşvik yasasında, başta Başkan Donald Trump olmak üzere yönetimdeki isimlerin ve yakınları ile Kongre üyelerinin şirketlerinin paketten yararlanması engelleyecek bir madde yer almıştı.

Ekonomi Manşet

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