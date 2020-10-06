ABD Başkanı Trump'ın doktorundan açıklama: Semptom göstermiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın evinde dinlendiğini ve koronavirüse (Covid-19) bağlı semptom göstermediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın evinde dinlendiğini ve koronavirüse (Covid-19) bağlı semptom göstermediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Tıp Merkezi'nden taburcu olmasının ardından doktoru Sean Conley, açıklamalarda bulundu. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Cumhurbaşkanının doktor ekibi, onunla konutta bir araya geldi. Evde ilk gecesini dinlendirici bir şekilde geçirdi ve bugün hiçbir semptom bildirmedi. Hayati belirtiler ve fizik muayene, yüzde 95-97'lik bir oksijen satürasyon seviyesi ile stabil durumda. Genel olarak son derece iyi. Bilgilendirmelere devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı