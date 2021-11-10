Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Sonbahar renklerinin hakim olduğu Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

ANKARA (AA) - Sonbahar renklerinin hakim olduğu Abant Tabiat Parkı, Kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor.

Tabiat parkında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile beyaza bürünen tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.

Bölgede bulunan otellerin müşterileri, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler, sonbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı tabiat parkındaki güzel manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

Abant'ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ankara'ya meteor düştü iddiası

Ankara'ya meteor düştü iddiası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title