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Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, The Guardian, Dünya, Ekonomi

AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin

Avrupa Birliği tarafından başlatılan gönüllü program kapsamında Yunan adalarında zor koşullar altında yaşayan mültecilere evlerine dönmeleri için kişi başı 2 bin euro edilmesi gündemde.

12.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:52
AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, Avrupa Birliği, Yunan adalarındaki mültecilere eve dönmeleri için 2 bin euro (14 bin 54 lira) teklif etmeye hazırlanıyor. Bu miktar, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen gönüllü iade programları kapsamında mültecilerelere, ülkelerindeki yaşamlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için sunulan miktarın beş katından fazla.

TEKLİF 1 AY İÇİN GEÇERLİ OLACAK

AB komisyonunun bu teklifi AB ülkeleri tarafından 'daha fazla mülteci çekeceği' endişesi nedeniyle yalnızca 1 ay sürecek. Geri dönecek evi olmayan mülteciler için ise bu teklif geçerli olmayacak, ancak bu teklife daha iyi yaşam standartları arayan mültecilerin adalardan ayrılmasının teşvik edileceği tahmin ediliyor.

5 BİN KİŞİNİN KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

AB'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson söz konusu plan ile ilgili "hedeflenen grup için yeni umutlara açılan bir fırsat penceresi" olduğunu dile getirdi ve IOM'un AB Sınır Ajansı Frontex ile birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi. Johannson, 2 bin euroluk bu planın, koşulların "tamamen kabul edilemez" olduğu Yunan adalarındaki kamplarda baskıyı azaltabilmek için hızlı bir çözüm olabileceğini dile getirdi.

Komisyon, Yunan adalarındaki mültecilerin kaçının "ekonomik koşullar nedeniyle" mülteci olduğuna dair istatistiklerinin net olmadığını belirtirken, en azından 5 bin kişinin 2 bin euroluk teklifi kabul edebileceğini umduklarını söyledi.AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin

AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin

Haberin Videosu:

Avrupa Birliği, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin

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