AB ve Japonya Arasında Tarihi Anlaşma İmzalandı

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında düzenlenen zirve çerçevesinde serbest ticaret anlaşması imzalandı.

Avrupa Birliği ve Japonya, tüm tarifeleri ortadan kaldıracak geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına imza attı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Tokyo'da düzenlenen zirvede tarihi anlaşmaya imza koydu. Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip AB ve Japonya, ticari sıkıntıları ortadan kaldıracak en kapsamlı anlaşmaya imzaladı. İki tarafın küresel ekonominin üçte birini ve 600 milyondan fazla insanı kapsayan anlaşmayla ilgili görüşmeler geçen yılın Aralık ayında gerçekleştirilmişti. İstihdamı arttırma amacıyla ticari bariyerlerin ve gümrüklerin kaldırılmasını öngören anlaşmanın 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AB ile Japonya arasında serbest ticaret görüşmeleri ise 2013 yılında başlamıştı. İkili serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ihracatçı Avrupa şirketlerinin maliyetlerini yılda bir milyar euro azaltması bekleniyor. - TOKYO