AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak
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AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak

16.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:15
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç raporu açıklandı. Rapordan, daha önceki taslak açıklamada yer alan Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik ifadenin çıkartılması dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin sonuç raporu açıklandı. Raporda, daha önceki sonuç taslağında yer alan Türkiye'ye yönelik sert söylemlerin yerini daha yumuşak bir dile bırakması dikkat çekti.

SİLAH AMBARGOSU MADDESİ ÇIKARTILDI

Taslak açıklamada yer alan Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik var olan ifade, sonuç raporunda yer almadı. Eski taslak açıklamada, "Avrupa Konseyi, tüm AB üye devletlerinin Türkiye'ye silah ihracatı politikalarına ilişkin güçlü ulusal pozisyonlara bağlılıklarını yinelemektedir" deniliyordu.

AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak

"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Oruç Reis gemisinin Yunan sularından çıkması için Türkiye'ye süre tanınmasına yönelik ifade de raporda yer almadı. Bunun yerine, "Avrupa Konseyi, 1-2 Ekim 2020'deki sonuçlarını yeniden teyit ediyor ve son keşif faaliyetleri de dahil olmak üzere, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyor. Avrupa Konseyi, BM'nin 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi Kararları'na saygı gösterilmesini istiyor, Maraş'ın statüsünün önemini vurguluyor ve Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışmasını yineliyor" ifadesi kullanıldı.

AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak

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Haber Yorumları (2)
BURUSLİ: Türkiye eski türkiye degıl beyler butun kozlar elımızde akıllı olun yola gelın karadenız akdenız de dogalgaz var hepsınden de hakkımız olanı alacagız. burudan mhp lı akp lı chp lı ıyı partılı türk kürt herkese seslenıyorum bırlık olalım bır olalım baska türkiye yok provakosyona oyunlara ızın vermeyelım.
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EL PATRON: Nedemistim.. birsey cikmaz, aynende oyle oldu. Bu zor zamanlarda kimse kolay kolay ambargo veya yaptirim koyamaz, cunku kendileride etkilenir. Herseyden haric akdeniz konusunda hakliyiz ve bunu onlar cok iyi biliyor. Yunanistan ise daha avrupaya borclarini bile odeyemedi, yani kimse kilini kipirdatmaz onlar icin.
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