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AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun AB temsilcisi Josep Borell'e yerli ve milli bor katkılı dezenfektan Borel'i hediye ederken patlattığı espiri salonda kahkaha tufanına sebep oldu.

06.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. İkili toplantıda mülteci göçü, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ile AB ülkelerinin tutumu hakkında değerlendirmede bulundu. Basın açıklamalarının ardından Bakan Çavuşoğlu, AB temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye'nin yerli ve milli bor katkılı dezenfektanı olan Borel'i hediye etti ve gülümseten bir espiri yaptı.

"İSİM HAKKI TALEP ETMEYİN DİYE BİR 'L' EKSİK YAZDIK"

Çavuşoğlu, dezenfektanı hediye ederken AB temsilcisinin ismine benzerliğine dikkat çekerek, "İsim hakkı talep etmeyin diye bir l harfini eksik yazdık" şeklinde espiri yaptı. Çavuşoğlu'nun sözlerinin ardından ikilinin yüzlerinde gülümseme oluştu.

"KARARLARINIZI GÜNCELLERKEN BUNU DİKKATE ALIN"

Çavuşoğlu, "Sayın Borell'e bir hediyemiz var, Enerji Bakanı'mız gönderdi. El dezenfektanı ismi de Borel. Borik asitten yapılıyor. Enerji Bakanı'mız isim hakkı talep etmesin diye bir l'yi eksik yapmış. Dikkatini çekmek isterim Borel ama tek l ile. Türkiye ile kararlarınızı güncellerken bunu da dikkate alın" ifadelerini kullandı.

"İSMİMİ TAŞIYAN DEZENFEKTAN BU"

AB temsilcisi Josep Borell ise Çavuşoğlu'nun sözlerine "Bunu içmem gerekmiyor dimi. İsmimi taşıyan dezenfektan bu" sözleriyle yanıt verdi.

AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu

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