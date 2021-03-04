AB ilaç düzenleyicisi, Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı
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AB ilaç düzenleyicisi, Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı

04.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:36
AB ilaç düzenleyicisi, Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ön değerlendirmesine başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ön değerlendirmesine başladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Merkezinin geliştirdiği aşının ön değerlendirmesinin laboratuvar ve yetişkinlerdeki klinik çalışmaların sonuçları temelinde başladığı belirtildi.

Çalışmalara göre aşının antikor ve bağışıklık hücreleri üretimini tetikleyerek Kovid-19'a karşı koruma sağladığı ifade edilen açıklamada, EMA'nın değerlendirmesinin, aşının AB'de kullanımı için resmi onay başvurusu yapılması için gerekli tüm bilimsel kanıtlar gelene kadar devam edeceği kaydedildi.

Sputnik V aşısı, adenovirüs ailesinden iki virüsü içeriyor ve bu virüsler hastalığa karşı iki doz halinde ayrı ayrı vücuda veriliyor.

Aşının AB onayı için EMA'ya başvuru yapıldığına dair şubat başında Rus basınında haberler çıkmış ancak EMA bu haberleri yalanlamıştı.

EMA, aşıların ön değerlendirmesini, resmi kullanım onayı başvurusu yapıldığında onay sürecini hızlandırmak amacıyla yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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