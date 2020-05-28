AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldı.

AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı
28.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:55

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürmesi nedeniyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, AB'nin, Suriye'de halka şiddet uygulanmasında rol aldığı için yaptırımlar listesine dahil ettiği kişi sayısının 273 olduğu kaydedildi.

Belirlenen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca bu kişilerin AB'deki mal varlıkları da donduruluyor. AB'nin Suriye'de yaptırım uyguladığı 70 kurum bulunuyor. Aralarında Suriye Merkez Bankasının da bulunduğu bu kurumların mal varlıkları da donduruluyor.

Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında, yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk 5 haftanın fikstürünü açıkladı
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Hatice Çarpar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 18:58:05. #1.15#
title