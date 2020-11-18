AB'den üyelerine mali sürdürülebilirlik uyarısı
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AB'den üyelerine mali sürdürülebilirlik uyarısı

18.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:02
AB'den üyelerine mali sürdürülebilirlik uyarısı

Avrupa Birliği (AB), yüksek kamu borcuna sahip Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'yı mali sürdürülebilirlik konusunda uyardı.

Avrupa Birliği (AB), yüksek kamu borcuna sahip Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'yı mali sürdürülebilirlik konusunda uyardı.

AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomi politikalarına yönelik tavsiyeler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avro Bölgesi ülkelerine 2021'de destekleyici mali politikalar uygulaması tavsiye edilen çalışmada, üye ülkelerin salgın nedeniyle uyguladıkları politikaların ülkenin koşullarına uygun, geçici ve hedef odaklı olması gerektiği belirtildi.

Çalışmada, salgın öncesinde de yüksek kamu borcuna sahip olan Belçika, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın bütçe harcamalarında mali sürdürülebilirliğe dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

AB Komisyonunun bütün üye ülkelerin 2021 yılı taslak bütçelerini değerlendiğine işaret edilen çalışmada, özellikle Fransa, İtalya, Litvanya ve Slovakya'nın planladığı bazı bütçe harcamaların geçici görünmediği ve dengeli olmadığı dile getirildi.

Çalışmada, salgın nedeniyle şirket ve hane halklarının borç geri ödemelerinde zorluklar yaşayabilecekleri, bu durumun bankacılık sektörünün dayanıklılığını test edeceği ifade edilerek, hükümetlerin takipteki alacaklara yönelik ikinci piyasalar geliştirebilecekleri kaydedildi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle mayıs ayında birlik bütçe ve kamu harcamaları gibi mali kurallarını askıya almış, üye ülkelere Kovid-19'la mücadeleye daha fazla kaynak ayırma imkanı sağlamıştı.

Kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu AB ülkeleri yüzde 187,4 ile Yunanistan, yüzde 149,4 ile İtalya, yüzde 126,1 ile Portekiz, yüzde 115,3 ile Belçika, yüzde 114,1 ile Fransa ve 110,1 ile İspanya olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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