AB'den Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacılara yardım

05.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:04

Avrupa Birliği (AB), Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıları desteklemek için yaklaşık 300 milyon avroluk yardım paketini onayladı.

AB Komisyonu, Suriye'ye komşu ülkelere destek amacıyla kurulan AB Bölgesel Fonu kapsamında yeni bir yardım paketinin kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Lübnan'ın ekonomik büyümesini ve bölgesel kalkınmasını desteklemek için 45 milyon avro kaynak sağlanacak.

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ve bölge halkının su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi için 48 milyon avro, sağlık hizmetlerine erişimlerinin arttırılması için de 70 milyon avro tahsis edilecek.

Bunun yanı sıra Ürdün'deki sığınmacıların kendi kendilerine yeterliliklerinin güçlendirilmesi, ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin daha kapsamlı hale getirilmesi için 59 milyon avro aktarılacak.

Ürdün'de sığınmacı kamplarına atık sistemleri kurulması, sağlık ve çevre koşullarının geliştirilmesi için 39 milyon avro verilecek.

Suriye'ye iç savaş öncesinde sığınan ve daha sonra Ürdün ve Lübnan'a göç etmek zorunda kalan Filistinlilere ise 36 milyon avroluk mali destek sağlanacak.

Kaynak: AA