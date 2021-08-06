AB'den devrim gibi karar! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'den devrim gibi karar! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak

AB'den devrim gibi karar! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği, 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların satışını sona erdirme planlarını duyurdu. Bu hedefle Avrupa, tamamen elektrikli araçlara geçiş sağlayacak.

Avrupa Komisyonu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin yeni otomobillerin ortalama emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmasını şart koşmak istenildiği belirtildi. Yeni 2030 hedefi, yalnızca Aralık 2018'de belirlenen yeni arabalardan kaynaklanan emisyonları yüzde 37,5 oranında azaltma yönündeki mevcut AB hedefinden önemli bir sıçrama olacak.

İKLİM NÖTR KITA

Önerilen kural değişiklikleri, Avrupa Birliği'ni 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 azaltma hedefine doğru ilerletmeyi amaçlayan çok daha büyük bir paketin parçası. Avrupa, 2050'de iklim nötr olan ilk kıta olmak istiyor.

CNN'in haberine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Fosil yakıt ekonomisi sınırlarına ulaştı. Gelecek nesle sağlıklı bir gezegenin yanı sıra doğamıza zarar vermeyen iyi işler ve büyüme bırakmak istiyoruz." dedi.

HER 60 KİLOMETREDE BİR OLACAK

Komisyon, elektrikli arabalara geçişi kolaylaştırmak için 27 AB üye devletinin araç şarj kapasitesini genişletmesini gerektireceğini söyledi. Ana otoyollarda her 60 kilometrede bir (37.3 mil) şarj noktaları kurulacak ve benzin ve motorin için asgari vergi oranı artırılacak.

Transport & Environment'ın yönetici direktörü William Todts, "Bu, otomobil endüstrisi için bir dönüm noktası ve sürücüler için iyi bir haber. Yeni AB kuralları elektrikli arabaları demokratikleştirecek ve şarja büyük bir destek verecek" dedi.

MARKALAR DA ELEKTRİKLİDEN YANA

Audi ve Porsche gibi markaların sahibi Volkswagen Salı günü yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar satışlarının yüzde 50'sini elektrikli araçların oluşturmasını istediğini söyledi. 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, ana pazarlarında yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satmayı planlıyor. Ford 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli binek araç satmayı planladığını duyurdu. Renault, Volvo, BMW ve Mercedes-Benz sahibi Daimler üretimini artırmak için kendi programlarını belirlediler.

DEĞİŞİM HIZI ÖNEMLİ

Yine de birçok otomobil üreticisinin, dünyanın en agresif hedefleri arasında yer alan AB hedeflerine ulaşmak için planlarını hızlandırması gerekecek. 2030'da hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu araçlar tarafından üretilen emisyonları dengelemek için otomobil üreticilerinin bir sürü elektrikli otomobil satması gerekecek.

Düzenleyiciler tarafından talep edilen değişim hızı, otomobil üreticileri için önemli. Çünkü elektrikli araçların araştırma ve geliştirmesini finanse etmek için benzinli ve dizel araç satışlarından elde edilen karı kullanmayı planlıyorlar.

AB kurallarının yürürlüğe girmesi yıllar alabilir. Planın, her üye devletin seçilmiş liderlerinin bu tür konuları tartıştığı AB Parlamentosu ve AB Konseyi'ndeki milletvekilleri tarafından okunması, değiştirilmesi ve onaylanması gerekiyor. İngiltere geçen yıl, 2030'dan itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklayacağını ve bazı yeni hibritlerin satışlarının 2035'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Ezgi Eyüboğlu Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB'den devrim gibi karar! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:38:17. #1.16#

title