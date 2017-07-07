AB'den Afrika'ya Yardım

Avrupa Birliği (AB), kuraklıktan etkilenen Afrika Boynuzu'ndaki ülkelere 60 milyon avro yardım göndereceğini bildirdi.



AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, kuraklık nedeniyle kıtlığın ciddi boyutlara ulaştığı Somali, Etiyopya ve Kenya'ya ilave insani yardım yapılacağı kaydedildi.



AB'nin yapacağı ek 60 milyon avroluk yardımla bölgeye bu yıl içinde gönderilen toplam yardımın 260 milyon avroya ulaşacağı belirtildi. Yardımların Somali, Etiyopya ve Kenya'nın yanı sıra Uganda ve Cibuti'ye de aktarıldığı belirtildi.



Açıklamada konuya ilişkin ifadelerine yer verilen AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiser Christos Stylianides, "2017'de Afrika Boynuzu'ndaki durum ciddi şekilde kötüleşmiştir ve kötüleşmeye devam etmektedir. Milyonlarca kişi ailelerinin gıda ihtiyacını karşılamakta güçlük çekmektedir. Kıtlık tehdidi gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.



Bölgenin uzun zamandır devam eden kuraklıktan çok fazla etkilendiği vurgulanan açıklamada, yaklaşık 17 milyon kişinin yaşamlarını sürdürebilmek için acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Kenya, Etiyopya ve Somali'deki kolera salgınının ise en zor durumdakileri hedef aldığı belirtildi.



AB yardımının bölgedeki ortaklar tarafından gıda yardımı için kullanılacağı, 40 milyon avronun Somali'ye, 15 milyon avronun Etiyopya'ya ve 5 milyon avronun Kenya'ya yönelik olduğu aktarıldı.