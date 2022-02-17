AB'den Afrika'ya 150 milyar avroluk yatırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Küresele Geçit stratejisi kapsamında Afrika'ya gelecek 7 yılda en az 150 milyar avroluk yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen 6'ncı AB- Afrika Birliği Zirvesi'nin açılışında konuştu.

AB'nin "Küresele Geçit" adlı altyapı yatırım stratejisi hazırladığına işaret eden von der Leyen, "Küresel geçitle insanları, malları ve hizmetleri birbirine bağlayan kaliteli altyapı yatırımlarını hayata geçirmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Küresel Geçit projesini dünya çapında güvenilir bir marka haline getirmek istediklerine dikkati çeken von der Leyen, bu programın Afrika'ya eşi benzeri görülmemiş düzeyde yatırım sağlayacağını anlattı.

Von der Leyen, Küresele Geçit stratejisi kapsamında Afrika'ya gelecek 7 yıl için en az 150 milyar avroluk bir yatırımın gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

Söz konusu paketle Afrika'da altyapı ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vereceklerini anlatan von der Leyen, ulaşım koridorlarına, internet altyapısına, eğitim, sağlık ve aşı yatırımlarına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, göreve başladığında ilk dış seyahatini Afrika'ya yaptığını, geçen hafta da Afrika ülkelerini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Halkımıza istikrar ve refah sağlamak istiyoruz. Bunun için de ekonomik ve sosyal dinamizme ihtiyacımız var. Bu zirve, birlikte nasıl çalışacağımızı ve ortak hedeflerimizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğimizi tartışmak için mükemmel bir fırsat." dedi.

AB Konseyi Başkanı Michel de Afrika ile Avrupa arasındaki ilişkileri geliştirmek için yoğun biçimde çalıştıklarını ifade ederek, "Salgın, bütün toplumlar için bir sınama oldu. Hepimizin gözlerini açtı. Bize güçlü ve zayıf yönlerimizi, başarı ve başarısızlıklarımı gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalılarla çalışmanın ve iş birliği yapmanın yeni yollarını aradıklarına işaret eden Michel, AB ve üyesi ülkelerin Güney Afrika, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim kapasitesini geliştirmek üzere finansal ve teknolojik kapasite sağladığını anlattı.

Zirvenin, Avrupa ve Afrika arasında yenilenen stratejik ilişkiyi ileriye taşımak için önemli bir adım olduğunu dile getiren Michel, Avrupa ve Afrika'nın başarılar ve acılarla dolu ortak bir tarihi paylaştıklarını belirtti.

"Geçmişi değiştiremeyiz"

Michel, "Geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişte yaşananları kabullenmeli ve bundan dersler çıkarmalıyız. Böylece birlikte daha sağlam bir gelecek tasarlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Afrika'yı dinamik bir kıta, 21. yüzyıl için gerçek bir oyuncu ve Avrupa için mükemmel bir ortak olarak gördüklerini belirten Michel, beraber refah, istikrar ve güvenlik sağlayabileceklerini anlattı.

Charles Michel, Avrupa ve Afrika'nın güven esasına dayalı, şeffaf, sorumlu ve etkin biçimde çalışabileceğini ifade ederek, "Afrikalılar kadar Avrupalılar için de istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir Afrika'ya ihtiyacımız var. Afrika'nın refahı Avrupa'nın çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika ülkelerinin ekonomilerinin finansmanına öncelik verdiklerini söyleyen Michel, kalkınma bankalarıyla birlikte refah ve istikrar sağlayacak çeşitli projeleri finanse etmek için yenilikçi mekanizmalar kurduklarını anlattı.

Michel, Afrika'dan Avrupa'ya yönelik göç hareketlerini yönetmenin ortak çıkar sağlayacağını belirterek, düzensiz göçle mücadele edilmesinin önemini vurguladı.

İki gün sürecek zirve kapsamında AB üyesi 27 ülke lideri ile Afrika'dan yaklaşık 40 civarında lider "Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için finansman", "İklim değişikliği ve enerji dönüşümü, dijitalleşme ve ulaşım", "Barış, güvenlik ve yönetim", "Özel sektör desteği ve ekonomik bütünleşme", "Eğitim, kültür ve göç", "Tarım ve sürdürülebilir kalkınma" ile "Sağlık sistemleri ve aşı üretimi" başlıklarını yuvarlak masa toplantılarında ele alacak.

Zirve sonunda "2030 için Ortak Vizyon" adlı ortak bildirinin kabul edilmesi bekleniyor.