AB, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı
- Güncelleme:
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yaptırımların ardı arkası kesilmiyor. Son hamle Avrupa Birliği'nden geldi. AB; Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VEB ve VTB BANK'tan oluşan 7 Rus bankası SWIFT sisteminden çıkardı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi 7. gününde devam ederken, Batı'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Rusya'nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması konuşuluyordu. Bu konuda somut bir adım atan Avrupa Birliği (AB) 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı.
Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına yönelik karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ve VTB BANK, SWIFT sisteminden çıkarılacak.
Karar doğrultusunda bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılıma da yasak getirildi. Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kullanımı için avro banknot sağlamak, tedarik etmek, aktarmak veya ihraç etmek yasaklandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan önemli Rus bankalarının SWIFT ağıyla bağlantısını kesme kararı, Putin ve Kremlin'e çok net bir sinyal daha gönderecek." ifadesini kullandı.
Belçika merkezli SWIFT, finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor. Rusya'nın söz konusu sistemden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor.