AB, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi 7. gününde devam ederken, Batı'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Rusya'nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması konuşuluyordu. Bu konuda somut bir adım atan Avrupa Birliği (AB) 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına yönelik karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bank Otkriti, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) ve VTB BANK, SWIFT sisteminden çıkarılacak.

BANKALARIN İŞLEMLERİ 10 GÜN SONRA BİTECEK

Karar doğrultusunda bankaların işlemleri 10 gün sonra bitecek. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılıma da yasak getirildi. Rusya'daki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye kullanımı için avro banknot sağlamak, tedarik etmek, aktarmak veya ihraç etmek yasaklandı.

"KARAR, PUTİN'E ÇOK NET BİR SİNYAL DAHA GÖNDERECEK"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan önemli Rus bankalarının SWIFT ağıyla bağlantısını kesme kararı, Putin ve Kremlin'e çok net bir sinyal daha gönderecek." ifadesini kullandı.

200'DEN FAZLA ÜLKE SWIFT SİSTEMİNE BAĞLI

Belçika merkezli SWIFT, finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor. Rusya'nın söz konusu sistemden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor.