AA fotoğraflarıyla "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz" sergisi

Amasya'da Anadolu Ajansı ve Amasya Üniversitesi iş birliğiyle "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı.

Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) objektiflerine yansıyan fotoğraflar yer alıyor.

Sergiyi gezen Vali Osman Varol ve protokol üyeleri, fotoğraflarla ilgili AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'dan bilgi aldı.

Vali Varol, sergide FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ibretlik fotoğraflarını gördüğünü söyledi.

Vatandaşların halen 15 Temmuz ruhunu kaybetmemesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Varol, şunları dile getirdi:

"Bizim milletimiz çok büyük. Sürekli olarak bunun bedelini ödedik, ödüyoruz. Milletimiz ferasetini korudukça, birlik, beraberliğini muhafaza ettikçe, sahip olduğu değerleri, inancının ne olduğunu, töresinin, tarihinin, ecdadının ne, kimler olduğunu bildikçe, bunu hatırladıkça bunu çocuklarımıza, torunlarımıza unutturmadığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığını düşünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin içinde yer almış tüm şehitlerimizi, terörle mücadele ve diğer operasyonlarda vatanın birliği, bütünlüğü, milleti için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize, hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyorum."

Programa Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA