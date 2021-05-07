AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mayıs Salı günü açıklanacak Mart 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3 milyar 630 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 3,2 milyar dolar ile 3,9 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 22 milyar dolar ile 34 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, Şubat 2021'de 2 milyar 610 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Dolar/TL 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Güne yükselişle başlayan dolar 8,33 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,33 seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 11:00:17. #1.16#

title