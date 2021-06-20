A Milli Takım mucizenin peşinde! İsviçre maçında sahaya çıkacağımız 11 belli oldu

EURO 2020'de A Milli Takım, İsviçre karşısında grubun son maçına çıkıyor. "En iyi üçüncü" olarak son 16'ya kalması mucizelere bağlı olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk galibiyetini almak için elinden gelen mücadeleyi gösterecek. Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Şenol Güneş, Galler maçında yedek başlattığı Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'ye bu maçta ilk 11'de şans verdi. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Umut'un yerine de Mert Müldür forma giyecek.