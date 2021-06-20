A Milli Takım mucizenin peşinde! İsviçre maçında sahaya çıkacağımız 11 belli oldu
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A Milli Takım mucizenin peşinde! İsviçre maçında sahaya çıkacağımız 11 belli oldu

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EURO 2020'de A Milli Takım, İsviçre karşısında grubun son maçına çıkıyor. "En iyi üçüncü" olarak son 16'ya kalması mucizelere bağlı olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk galibiyetini almak için elinden gelen mücadeleyi gösterecek. Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Şenol Güneş, Galler maçında yedek başlattığı Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'ye bu maçta ilk 11'de şans verdi. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Umut'un yerine de Mert Müldür forma giyecek.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile Galler'e yenilen A Milli Takım, İsviçre karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Gruptan çıkması pamuk ipliğine bağlı olan Ay-Yıldızlılar, rakibini en az 2 farklı yenmesi durumunda diğer gruplarda oynanan karşılaşmalarda büyük bir mucizenin gerçekleşmesini bekleyecek.

KAZANMAK YETMİYOR

Gruptan çıkabilmemiz için İsviçre'yi kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi, Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi, İspanya ve Polonya'nın kaybetmesi, Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi, Macaristan'ın kazanamaması gerekiyor.

İSVİÇRE İLE 16. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 13 yıl sonra tekrar mücadele verecek. İki ülke milli takımları, bu akşam oynanacak maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Futbol Takımı, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.

İsviçre: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji; Freuler,Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.

A Milli Takım mucizenin peşinde! İsviçre maçında sahaya çıkacağımız 11 belli oldu
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