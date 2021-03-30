A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım
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A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım

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A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç'i devirerek harika bir başlangıç yapan Türkiye, Letonya'yı da yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetiyor. Gribal enfeksiyon sebebiyle ilk 11'de forma giymesi soru işareti olan Burak Yılmaz da sahada.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

LETONYA İLE 7. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Letonya ile tarihte 7. kez rakip oldu. Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis; Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, J.Ikaunieks, Uldrikis.

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