A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi - Haberler Spor
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A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye'yi 6-1 mağlup eden Hollanda'da 3 gol atan Depay performansıyla maça damga vurmuştu. Barcelona Türkiye hesabı, yıldız futbolcunun bir düğünde halay çektiği ana ait videoyu paylaştı. Binlerce Türk kullanıcadan etkileşim alan paylaşıma, esprili yorumlar yapıldı.

Türkiye, Amsterdam'da oynadığı maçta Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuş ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten 3. sıraya gerilemişti. Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Depay'ın Barcelona Türkiye hesabından paylaşılan videosuna beğeni yağdı.

HALAY PERFORMANSI TAM NOT ALDI

Barcelona Türkiye hesabının Memphis Depay'ın bir düğünde halay çektiği anları paylaştığı videosuna Türk kullanıcılardan beğeni yağdı. Paylaşıma yüzlerce yorum yapılırken, Türkler yıldız futbolcunun halay performansına tam not verdi.

A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi

A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi

A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi

A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi

A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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