A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

01.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:39
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

E Grubu'ndaki son maçında Litvanya'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Avustralya ve İspanya izledi.

İlk 15'teki tek değişim ise İtalya'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1ABD832,9-
2Avustralya714,5-
3İspanya690,5-
4Kanada649,3-
5Fransa639,4-
6Belçika607,1-
7Türkiye593,8-
8Sırbistan585-
9Çin571,2-
10Japonya540,1-

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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