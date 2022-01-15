A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan'ı konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan'ı konuk edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan'ı konuk edecek
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. maçında yarın Yunanistan'ı Aksaray'da konuk edecek.

AKSARAY (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. maçında yarın Yunanistan'ı Aksaray'da konuk edecek.

Hasan Dağı Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Grupta 6. ve son maçında Yunanistan'la karşılaşacak milliler, 2 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 4 puanla 2. sırada yer alıyor.

Yunanistan ise oynadığı 5 maçı da kazandı ve 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Türkiye, deplasmandaki ilk maçta rakibine 24-20 yenilmişti.

ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi

ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. maçında yarın Yunanistan'ı Aksaray'da konuk edecek.

title