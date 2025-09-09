A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı final maçı ne zaman, kiminle?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla milliler, turnuvadaki en iyi dört takım arasına girmeyi başardı.
Yarı finale yükselen A Milli Takım'ın rakibi kim olacak ve mücadele hangi tarihte oynanacak? Basketbolseverler, millilerin bu kritik karşılaşmasının ayrıntılarını merakla bekliyor.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Şimdi gözler yarı finale çevrildi. A Milli Takım'ın karşılaşacağı rakip ve maçın oynanacağı tarih basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Turnuvanın en kritik mücadelelerinden biri olacak bu karşılaşma, büyük bir heyecana sahne olacak.
LİTVANYA-YUNANİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?
Litvanya ile Yunanistan arasındaki karşılaşma, 9 Eylül Salı günü oynanacak.
LİTVANYA-YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen mücadele, saat 21.00'de başlayacak.