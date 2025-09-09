Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı final maçı ne zaman, kiminle?

A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı final maçı ne zaman, kiminle?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla milliler, turnuvadaki en iyi dört takım arasına girmeyi başardı.

Yarı finale yükselen A Milli Takım'ın rakibi kim olacak ve mücadele hangi tarihte oynanacak? Basketbolseverler, millilerin bu kritik karşılaşmasının ayrıntılarını merakla bekliyor.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle milliler, organizasyonda son dört takım arasına kalmayı başardı.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Şimdi gözler yarı finale çevrildi. A Milli Takım'ın karşılaşacağı rakip ve maçın oynanacağı tarih basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Turnuvanın en kritik mücadelelerinden biri olacak bu karşılaşma, büyük bir heyecana sahne olacak.

LİTVANYA-YUNANİSTAN MAÇI HANGİ GÜN?

Litvanya ile Yunanistan arasındaki karşılaşma, 9 Eylül Salı günü oynanacak.

LİTVANYA-YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
