97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olduğunu sandıkları ancak savaşta yaşamını yitirmeyip Mersin'e yerleşen dedelerinden 4 milyon lira değerinde muz serası ve tarla miras kaldı. 6 kardeş, sürpriz mirası dedeleri öldükten 97 yıl sonra öğrendi.

Beyağaç'ta yaşayan Akar kardeşler Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı. Tebligatta, çiftçilik yapan 6 kardeşin mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesindeki içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarlayı kamulaştırma kararı bulunuyordu.

GERÇEĞİ 97 YIL SONRA ÖĞRENDİLER

Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler ve onların çocukları işin peşine düşünce gerçeği öğrendi. Akar kardeşlerin dedeleri Hüseyin Akar, 1. Dünya Savaşı'na katıldı ancak bir daha geri dönmedi. Babaanne ve başka kardeşi bulunmayan babalarından dedelerinin savaşta şehit düştüğü kendilerine anlatılan Akar kardeşler, gerçeğin böyle olmadığını 97 yıl sonra anladı.

SAVAŞ BİTİNCE DÖNMEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Suriye-Filistin cephesine savaşmaya giden dede Hüseyin Akar, savaş bitince bir daha geri dönmeyerek Mersin'in Anamur ilçesine yerleşmiş ve burada evlenmişti. Akar kardeşler, dedeleri Hüseyin Akar'ın Anamur'da mülk sahibi olduğu ve çiftçilik yaparken 1917 yılında Anamur'da öldüğünü öğrendi.

BİLİRKİŞİ İNCELEDİ, MAHKEME ONAYLADI

Ailenin Avukatı Savaş Honluk'un, Mersin Adliyesi, nüfus müdürlüğü ve tapu müdürlüğünde yaptığı araştırma ve bilirkişi incelemesinde, Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden Denizli'deki oğlu İbrahim Akar olduğu belirlendi. İncelemeler sonrasında Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada İbrahim Akar'ın, 97 yıl önce hayatını kaybeden Hüseyin Akar'ın tek mirasçısı olduğu kararı çıktı. Kararın ardından merhum İbrahim Akar'ın Beyağaç'taki 6 çocuğu mirasta hak sahibi oldu.

GÜN SAYIYORLAR

Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, Nasuh Akar, Ramazan Akar, Ayşe Solcun ve yaşamını yitiren Kazım Gonca'nın çocuğu Samim Gonca ileİsmail Akar'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı. Kardeşler davanın bir an önce sonuçlanmasını ve dedelerinden kalan mirasa kavuşmayı bekliyor.

"AİLECEK ÇOK ŞAŞKINIZ"

Mirasçılardan Samim Gonca, DSi'den gelen telefonla hayatlarının şokunu yaşardıklarını söyledi. Duruma çok şaşırdıklarını belirten Gonca, "Biz dedemizin Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olduğunu sanıyorduk, çünkü savaşa gidip geri dönmemiş. Ancak gelen tebligatın ardından dedemin Mersin'e döndüğünü öğrendik. Kendisi orada evlenmiş hayatını devam ettirmiş ve 1917 yılında vefat etmiş. Bize dedemden kalan tarlanın kamulaştırılacağını söylediler. Avukatımız Savaş Honluk ile yaptığımız araştırmada gerçekten mirasçı olduğumuzu öğrendik. Mahkeme kararıyla da bu tescillendi. Kardeşlerim ve ben ailecek çok şaşkınız" diye konuştu.

Öte yandan Hüseyin Akar'ın Mersin'de de evlendiği, ancak orada çocuğunun olmadığı öğrenildi.