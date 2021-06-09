9 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

9 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 9 Haziran Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Haziran Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4112490

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 09/06/2021 00:00:00 - 09/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4112494

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 09/06/2021 02:00:00 - 09/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4112495

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3088. sk bölgelerinde 09/06/2021 04:00:00 - 09/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4084414

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKBOĞA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, FETİH, HAVUZBAŞI, KIBRIS, MARAL, SERA, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ, İSLAMBEY sk bölgelerinde 09/06/2021 09:00:00 - 09/06/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4114342

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BEYZA, DOSTLUK, HARMANDERE, MARAŞ, SEZGİN, TÜRKER, İĞDELİ sk bölgelerinde 09/06/2021 09:00:00 - 09/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4116048

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah SUBAŞI sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, ETHEM, GALERİ, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, HAZNEDAR, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, MEŞALE, SEKMEN, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER, ÖZGÜN sk/ NENEHATUN mah KAZIM KARABEKİR, REVNAK sk/ TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk bölgelerinde 09/06/2021 12:00:00 - 09/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...