Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor

Afyonkarahisar'da 1932 yılından bu yana dört kuşaktır aynı yöntemle Ayhopa ailesi tarafından üretilen kürek helva, Ramazan'da damakları şenlendirmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ayhopa ailesi tarafından 88 yıldır üretilen "kürek helva", özellikle Ramazan aylarında vazgeçilmez bir tad olarak tüketiliyor.

1932 yılında Dede Hasan Ayhopa tarafından üretimine başlanan ve günümüzde de aynı yöntemlerle aynı lezzetle üretimi gerçekleştirilen "kürek helva" özenli ve titiz bir yapım tekniği ile üretiliyor. Üçüncü kuşaktan Hasan Ayhopa, "Şeker, çöven suyu ve limonsuyu ve suyun karışımının makinanın çarpması ile ağda kıvamına geliyor. Daha sonra kıvamını alan ağda, tahin ile karıştırılarak bakır kazanlarda tahta kürekler ile karıştırılarak hazır hale getiriliyor" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLEN YEMEKLERDE İKRAM EDİLİYOR

Bakır kazanlarda doğal yöntemlerle yapılan "kürek helva" Sandıklı Belediyesi tarafından evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere verilen yemeklerin yanında da ikram ediliyor.

İş yerinde helva, lokum, pişmaniye gibi bir çok tatlı üretimi yapıldığını belirten 4 kuşak torun Ömer Ayhopa, "Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan kürek helvamızı iftarlık için hazırlıyoruz. Kürek hevamız belli bir derecede kaynadıktan sonra, bakır kazanlarımıza alıp kürek ile karıştırıyoruz. Elle yoğurma işlemi sonunda da pakatleme işlemi yaparak iftar sofralarına hazırlıyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Tarihi işletmeyi ziyaret eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Hasan ustamız bizlere ecdattan kalma, el emeği çok fazla olan helvayı yaparak hemşehrilerimize evlerinde verdiğimiz yemeklerin yanında tatlı olarak ulaştırmamıza vesile oluyor. Sandıklı'nın güzel bir markası Sandıklımıza değer katan, imajını yükselten, hem yol üstü, hem de şehir merkezindeki dükkanıyla bizlere güven veren bir iş adamımız. Bu güzel hizmetlerinden dolayı Hasan ustamıza canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA