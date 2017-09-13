​Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi Geri Sayım

Uluslararası sergi, paketleme firmaları, ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler ve laboratuvar hizmetleri ve ekipmanları konusunda faaliyet gösteren sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı anlamında önemli bir fırsat yaratacak olan kongrede, balda hile kalıntı sorunları ve arı ürünleriyle ilgili bilimsel sunuşlar gündemde yerini alacak.

Arı ürünleri sektörü, endüstri ve ticaretiyle uğraşanlar, araştırmacılar, bilim adamları, akademisyenler ve yasal otoritelerin katılacağı kongre, arı ürünleri ile ilgili hile, orijinallik, kalite, veteriner ilacı ve pestisit kalıntıları analizlerini gerçekleştiren laboratuarlar ve laboratuvar ekipmanı firmalarını da bir araya getirecek.