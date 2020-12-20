Genelge gönderildi, sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak! Kime ne kadar ödenecek?

Geçen günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte sağlık çalışanları vazife malulü ve koronavirüs meslek hastalığı sayılacak. Bu kapsamda tüm sağlık çalışanları sağlanan haklardan yararlanacak. Vazife malullerine her yıl 3 bin 213 lira ila 5 bin 842 lira arasında ek ödeme olacak.

Dünya üzerindeki etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirlerin yanı sırada ekonomik tedbirler de alınmaya devam ediliyor. Son olarak koronavirüsün ülkemizde meslek hastalığı sayılmasına karar verilirken, sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak.

"YAKİNEN TAKİP ETTİĞİMİZ KONULAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vazife malullüğü ve meslek hastalığı mevzuatımızda yeri olan ve SGK olarak yıllardır süreçlerini yakinen takip ettiğimiz konular. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın durumlarını, kadrolarına göre, vazife malulü veya meslek hastalığı kapsamında hızlıca ele alıyoruz" demişti.

TÜM SAĞLIK KURUMLARINDAKİ ÇALIŞANLAR YARARLANABİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak hızlı şekilde hareket edilmesi talimatını verirken, yaşanan gelişmelerden sonra Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı. Yayımlanan genelgeyle birlikte sağlık çalışanları için yeni haklar da getirilmiş oldu. Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite ve özel hastaneler dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memurlar ile ilgili onaylanan başvurular İl Sağlık Müdürlüklerince Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında görev yapan çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular ise, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne gönderilecek. Edindiğimiz bilgiler ve daha önceki uygulamalara göre sağlanan haklar özetle şöyle olacak:

VAZİFE MALULÜ SAYILANLAR

Vefat eden yada çalışma gücünü kaybeden sağlıkçılar vazife malulü sayılacak Vazife malullerine veya yakınlarına belli şartlarda ikramiye ve hizmet süresine bakılmadan maaş ödenmektedir Maaşlara ek ödeme ve tazminatlar da eklenmektedir. Bu durumdaki kişilere faizsiz konut kredisi imkanı sağlanmaktadır Yakınlarına devlet memurluğu hakkı tanınmaktadır Belli oranlarda vergi indirimi sağlanmaktadır Bazı faturalarda özel indirimler uygulanıyor. Çocuklarına eğitim yardımları yapılıyor.

MESLEK HASTALIĞI SAYILANLAR

Geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Sağlık durumuna göre sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanıyor. Vefat halinde yakınlarına gelir ve maaş ödeniyor. Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği veriliyor. Madde manevi tazminat ödenebiliyor.

KAÇ LİRA ÖDENECEK