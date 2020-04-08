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Türkiye, Polis, Spor

8 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

Dünyanın en genç milli karting pilotu Alp'ten 'Evde kal' mesajıAlp Aksoy: Lütfen sizler de bu süreçte evde kalın ve kurallara uyun Milli serbest dalışçı Fatma Uruk: Ciğerleriyle ilgili sıkıntı yaşamak nefes tutan bir sporcu için gerçekten çok korkutucu"Şu anda kimse benim kaldığım yerde...

08.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:31
8 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

Dünyanın en genç milli karting pilotu Alp'ten 'Evde kal' mesajı

Alp Aksoy: Lütfen sizler de bu süreçte evde kalın ve kurallara uyun

 Milli serbest dalışçı Fatma Uruk: Ciğerleriyle ilgili sıkıntı yaşamak nefes tutan bir sporcu için gerçekten çok korkutucu

"Şu anda kimse benim kaldığım yerde bu koşullarda kalmayı istemez""Dün, polis kontrolünden geçip markete gidemedik""Ben iyiyim, tek endişem Türkiye. Kendimi açıkçası daha az düşünüyorum. Türkiye'dekilere moral veriyorum yeri geliyor"

"İspanyolca öğrenmeye başladım. Güvenlik nedeniyle öğrenmekte zorundayım"

17: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla 'video konferans' yoluyla bir araya gelecek.


Kaynak: DHA

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