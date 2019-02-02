71 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 71 belediye başkan adayı belirlendi. CHP'nin bugün açıklanan adaylarla birlikte toplamda 902 belediye başkan adayı belli oldu. CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Ardından MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen isimler Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Toplantıların ardından belirlenen isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. CHP'nin belirlenen 71 adayının isimleri şöyle:

"1 Adana Seyhan Akif Kemal Akay Chp Belediyesi 2 Adana Yüreğir Kamuran Karaca 3 Afyonkarahisar Hocalar Veli Aydoğmuş 4 Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Muhammer Dede 5 Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Kadir Temiz 6 Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Ramazan Tetik 7 Ankara Ayaş Ali Başkaraağaç 8 Ankara Haymana Hacı Aysu 9 Ankara Çubuk Can Kaderoğlu 10 Antalya Akseki Erdoğan Erdoğan 11 Bilecik Merkez Bayırköy Hüseyin Kaygısız 12 Bilecik Merkez Vezirhan Ercan Öztürk 13 Bolu Göynük Necdet Yıldıran 14 Bursa Yıldırım Özgür Erdursun 15 Erzincan Tercan Kargın Esra Polat 16 Erzurum Büyükşehir Mehmet Sait Şimşek 17 Erzurum Köprüköy Hüseyin Hanoğlu 18 Erzurum Pasinler Uğurhan Göksu 19 Erzurum Olur Ferudun Kaplan 20 Erzurum Horasan Medeni Kılıçer 21 Erzurum Oltu Hakan Zengin 22 Erzurum Çat Mahmut Edebali CHP Belediyesi 23 Erzurum Tortum Ömer Dürlü 24 Erzurum Narman Birkan Külekci 25 Erzurum Pazaryolu Bilal Güven 26 Erzurum Uzundere Yaşar Ergün 27 Eskişehir Sarıcakaya Şafak Atay 28 Gümüşhane Torul Ali Osman Araz 29 Hatay Erzin Ökkeş Elmasoğlu 30 Hatay Defne İbrahim Güzel Chp Belediyesi 31 Hatay İskenderun Yılmaz Şahutoğlu 32 Hatay Samandağ Refik Eryılmaz Chp Belediyesi 33 İstanbul Küçükçekmece Kemal Çebi 34 İstanbul Beyoğlu Alper Taş 35 İstanbul Şişli Muammer Keskin Chp Belediyesi 36 İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı Chp Belediyesi 37 İzmir Buca Suat Nezir Chp Belediyesi 38 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ayhan Çiftarslan 39 Karaman Merkez Akçaşehir Abdullah Yeşildaş Aday Değişiyor 40 Kırıkkale Delice Çerikli Mustafa Delice 41 Konya Kadınhanı Veli Köleli 42 Kütahya Tavşanlı Balıköy Emre Aydın 43 Kütahya Tavşanlı Kuruçay Filiz Özata 44 Kütahya Tavşanlı Fisun Aktakka Yıldız 45 Kütahya Tavşanlı Tepecik Nurullah Öztürk 46 Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Serkan Kılıç 47 Malatya Arapgir Haluk Cömertoğlu 48 Malatya Yeşilyurt Erkan Özgün 49 Mersin Erdemli Hüseyin Serin 50 Mersin Akdeniz Sabit Yelkovan 51 Muş Merkez Tansu Saraç 52 Niğde Çamardı Osman Okcu 53 Sakarya Arifiye Muzaffer Cebeci 54 Sivas Gölova Mustafa Şengül 55 Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Emin Çağra 56 Şırnak Merkez Osman Can 57 Şırnak Beytüşşebap Zahit Aykut 58 Şırnak Kasrik Nedim Bilik 59 Şırnak Silopi Cemal Cengiz 60 Şırnak Balveren Ahmet Ertak 61 Tokat Sulusaray Memet Alkan 62 Tokat Merkez Çamlıbel Serhat Evcimen 63 Tokat Turhal Hasan Yücel Resuloğlu 64 Tunceli Çemişgezek Ali Rıza Özçelik 65 Van Muradiye Yavuz Demir Aday Değişiyor 66 Yozgat Çekerek Özükavak Osman Aslan 67 Yozgat Saraykent Kazım Can 68 Yozgat Sarıkaya Karayakup Ali Sonkur 69 Yozgat Sorgun Araplı Ali Büyükerdoğan 70 Yozgat Sorgun Eymir Dursun Tekbaş 71 Yozgat Sorgun Yeniyer Adem Soylu"

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA