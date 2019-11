70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor

28.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:50

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin merkezine 16 kilometre uzaklıkta olan Suüstü köyünde yaşayan 8 çocuk annesi ve 10 torun sahibi Safiye Ereli, 20 yıl önce eşinin vefat etmesinden sonra kendilerine ait değirmenin başına geçti. 20 yıldır her sabah namaz kıldıktan sonra evden çıkan Safiye Ereli, 100 metre uzaklıkta bulunan değirmene geçerek 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor. Tüm zorluklara rağmen değirmende bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları 20 yıldır tek başına öğüten Ereli, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylerden sipariş alarak evinin geçimini sağlıyor.

"70 YAŞIMA RAĞMEN İŞİMİ ZEVKLE YAPIYORUM"

Değirmendeki işini bitiren Safiye Ereli, 70 yaşına ve tüm yorgunluğuna rağmen yetiştirdikleri ineklerine de bakarak kış için peynir ve süt topluyor. Safiye Ereli, "Evimin her şeyine ben bakıyorum. Sabah namazı kıldıktan sonra evime 100 metre uzaklıkta olan değirmene giderek bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları öğüterek, kullanılacak şekle getiriyorum. Normalde bu işi 10 kişi yapacakken, ben tek başıma yapıyorum. 20 yıl önce eşim bakıyordu. Eşim vefat ettikten sonra tüm sorumluluk bana düştü. 70 yaşıma rağmen her gün olduğu gibi işimi zevkle yapıyorum. Yaptığım işleri, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylere göndererek evimi geçindiriyorum. Değirmendeki işimi bitirdikten sonra, süt ve peynir için yetiştirdiğim ineklerime de bakıyorum. Her şeye rağmen bir kadın olarak evime en güzel şekilde bakıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: 70 yaşındaki nine, yaptığı işle gençlere taş çıkartıyor!