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7. Milas Zeytin Hasat Şenliği

AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
7. Milas Zeytin Hasat Şenliği

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde zeytinyağlı yemekler tanıtıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde zeytinyağlı yemekler tanıtıldı.

İlçede dün başlayan şenlik çerçevesinde "Milas" ve "Zeytin" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil belgesine sahip Milas zeytinyağının tanıtımını, kaliteli zeytinyağı üretimini ve zeytinyağı kullanımını artırmayı hedefleyen şenlikte, mahalleler arası zeytinyağlı yemek yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan kadınlar, meydanda kurulan stantlarda yemeklerini ve tatlılarını jüri üyelerinin beğenisine sundu.

AREGALA Gastronomi Federasyonu üyesi şefler, zeytinyağlı dolma, ekşili köfte, keşkek, tarhana, zeytinyağlı tavuk dolması, çeşitli ot kavurmaları ve yöresel tatlılardan tadım yaptı. Puanlamanın ardından yemekler, etkinliği izleyen vatandaşlara ikram edildi.

Yarışmada, Hayıtlı Mahallesi birinci, Ören Mahallesi ikinci ve Bafa Mahallesi üçüncü oldu. Protokol üyeleri, yarışmada dereceye giren mahalle temsilcilerini altınla ödüllendirdi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, yarışmada asıl amacın Milas'ın zeytinyağlı yemek kültürünü tanıtmak ve yaşatmak olduğunu ifade etti.

7. Milas Zeytin Hasat Şenliği

7. Milas Zeytin Hasat Şenliği

7. Milas Zeytin Hasat Şenliği

7. Milas Zeytin Hasat Şenliği

AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

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