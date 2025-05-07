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7 MAYIS 2025 SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?

7 MAYIS 2025 SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?
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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 7 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 7 Mayıs Çarşamba gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 7 Mayıs 2025 Çarşamba itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 13:25 itibariyle yüzde -1,13 değer kaybıyla 4212,28'den işlem görüyor.

7 MAYIS 2025 SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 13:25 itibariyle yüzde -1,07 eksilerek 6821,25'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 13:25 itibariyle yüzde -1,07 değer kaybıyla 13642,51'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 13:25 itibariyle yüzde -1,07 değer kaybıyla 27242,91'den işlem görüyor.

7 MAYIS 2025 SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?Altın düştü mü

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 13:25 itibariyle yüzde -1,18 eksilerek 3390,27'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4234 liradan alınırken 4278 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Ekonomi
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