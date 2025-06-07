7 Haziran 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 7 Haziran 2025 Cumartesi itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 23:57 itibariyla yüzde -0,15 değer kaybederek 39,2190'dan işlem görüyor.

Dolar ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,59değer kaybederek 44,6865'ten işlem görüyor.

Döviz kurları ne kadar oldu

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,46 azalarak 53,0635'ten satılıyor.