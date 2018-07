7 asırlık Kasımiye Medresesi genç şampiyonun pastasına yansıdı

Kasimiye Medresesi pasta olarak görücüye çıktı

MARDİN - Mardin'in 7 asırlık tarihi Kasimiye Medresesi Avrupa Şampiyonu pasta tasarım uzmanı Begüm Uzun'un hayalindeki pastaya yansıdı. Genç Şampiyon Mardin'e gelerek tasarladığı 7 asırlık pastayı Mardin Valisi Mustafa Yaman'a hediye ederken, uluslar arası yarışmalarda yeni tasarımının Dara Harabeleri olacağını söyledi.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu üyesi ve Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Avrupa Şampiyonu Genç Pasta Tasarım Uzmanı Begüm Uzun, 7 asırlık Kasımiye Medresesinin pasta tasarımını yaparak Mardin'e geldi. Bu yıl düzenlenen turizm fuarında her bölgenin kültürünü ve tarihini yansıtan TAŞPAKON üyelerinden Begüm Uzun hayalini kurduğu Mardin'de asırlık Kasimiye Medresesinin pasta tasarımını yaparak turizm fuarında sergilemek için pastayı Mardin Valisi Mustafa Yaman'a hediye etti. Begüm Uzun, Mardin tarihi ve tanıtımına katkı sunmak istediğini ifade ederek tarihi eseri andıran pasta tasarımı için 4 gün çalıştığını kaydetti.

"Mardin'i ilk kez gördüm"

Aslen Zonguldaklı olan ve baba mesleğini pasta tasarımına dönüştüren Begüm Uzun, 5 yıldır pasta tasarım ve sanatsal kısmıyla ilgilendiğini söyledi. Uzun, "En son Romanya'da yarışmaya katılmıştım ve Romanya çingenesi tasarımı ile birinci olarak Avrupa şampiyonu oldum" dedi.

7 bin yıllık bir tarihe sahip mükemmel bir mimari yapısıyla, nakış nakış süslenmiş, her köşesi ilim ve irfan kokan Kasımiye Medresesi pasta tasarımı ile Mardin tanıtımına katkı sunmak istediğini kaydeden Uzun, "Turizm fuarında biz konfederasyon olarak 7 bölge 14 lezzet gastronomi zirvesi düzenledik. Burada bölge bölge çalışmalar istenmişti. Ben güneydoğuyu çalıştım. Özellikle Mardin'i çalışmamın sebebi Mardin'i çok seviyor olmamdan kaynaklı. Daha önce hiç gelmedim ama fotoğraflardan gördüm, televizyondan izlediğim kadarıyla Mardin halkı ya da tarihi eserleri gerçekten çok ilgimi çekti. Bir duygusal bağ oluşturdum. Daha sonrasında Kasimiye Medresesinde çok hızlı bir şekilde 4 gece çalıştım. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok detaylara da girdim en çok taşları ve rengini ön plana çıkarmaya çalıştım. Çünkü Madin'de bir sarımtırak ton var. Ben Kasimiye Medresesi pastasını çalışırken hep hayalimde vali beye hediye edeceğim vardı ve gerçekten amacıma ulaştım. Çok mutluyum. Vali bey çok sıcak karşıladı ve gerçekten çok samimi ve sıcak bir insan" diye konuştu.

"Sırada Dara Harabeleri var"

Pastanın daha önce Ankara'da sergilendiğini söyleyen Uzun, "Ankara da sergiledim. Vali beye hediye edeceğim için başka yerde sergilemedim, zarar görmemesi açısından buraya getirdim vali beye hediye ettim. Önümüzdeki günlerde Dara Harabeleri üzerinde çalışmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda yarışmalara katılacağım yarışmada sergilemek istiyorum inşallah. Mardin'de inanılmaz bir turizm var ve yaklaşık 3 gündür buradayım çok büyük bir olumlu tepkiler aldım. Sevgi ve ilgi görüyorum açıkçası buradan hiç gidesim yok. Ben Mardin'e gelirken insanların tepkisi şu oldu; Begüm hani emin misin gitme ya da bir daha düşün falan dediler ama ben inanın şüphesiz geldim. Mardin'in gerçekten güvenli ve huzurlu olduğuna inanarak geldim ve herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı..

Gastronomi zirvesine damga vurdu

2005 yılından beri Mardin'in tanıtımı için yoğun çaba sarf eden ve son aylarda sosyal medya fenomenlerini ve ünlü sanatçıları Mardin'de ağırlayan Arkeolog, tarihçi, gazeteci Burak Erdem gönüllü turizm elçisi olarak çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Kasimiye Medresesi Akkoyunlular devletinin günümüze ulaşan en önemli eserlerinden biri. Begüm hanım Mardin'i hiç görmedi, hiç bilmediği bir şehri sadece büyüsünden o mistik havasından etkilenerek pastaya taşıdı ve gastronomi zirvesine de damgaya vurdu" dedi.

Pastanın Mardin'de olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdem, "Kıymetli valimiz ve belediye başkan vekilimiz Mustafa Yaman'a pastayı hediye ettik. Valimizde bu pastayı Mardin'de çok merkezi bir yerde sergileyeceğini ifade etti. Pasta Mardinlilerin ve Mardin'e gelen misafirlerimizin beğenisine sunulacak. Huzur ve güven ortamı ile birlikte Mardin hak ettiği değeri almaya başladı" diye konuştu.

"Yaklaşık bir buçuk milyon ziyaretçiye ulaştık"

Eylül ve Ekim aylarında rezervasyonların şimdiden dolduğunu kaydeden Erdem, "Kısa sürede Eylül Ekim, Kasım aylarından şu anda oteller full rezervasyonlar yapıldı. Birbirinden ünlü isimler Mardin'e gelmek için programlar yaptı. Sanatçılar kliplerini Mardin'de çekiyorlar ve çekmeye devam ediyorlar. Mardin'in artık büyüsü herkesi etkiliyor. 2018 yılının şu an en trend şehri Mardin. Valimize Mardin'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.