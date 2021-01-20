650 yıllık İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak istediler
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650 yıllık İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak istediler

20.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:05
650 yıllık İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak istediler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 650 yıllık olduğu belirtilen ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i, alıcı kılığına giren jandarmaya 3 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 650 yıllık olduğu belirtilen ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i, alıcı kılığına giren jandarmaya 3 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede M.D. K.T. N.E. M.D.'nin elinde 650 yıllık olduğu belirtilen ve ceylan derisi üzerine işlemeli İncil bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin İncil'i 3 milyon dolara satacağını belirleyip, alıcı kılığına girerek, şüphelilerle buluştu. Buluşmada tarihi İncil'i 3 milyon dolara alıcı kılığındaki jandarma ekiplerine satmak isteyen M.D. K.T. N.E. ve M.D., operasyonla yakalandı. 

Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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