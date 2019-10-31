31.10.2019 14:50

Bankacılık Düzenleme Denetlenme Kurulu(BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 6'ncı Sürdürülebilir Finans Forumu'ndaki konuşmasında, "Eylül 2019 yılı itibariyle bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı kredi miktarı 184,4 milyar TL. Bu tutarın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı amacıyla kullandırılmıştır" dedi.

2013 yılından itibaren her yıl bankacılık, bankacılık dışı finans sektörü ve reel sektörde sürdürülebilir finans konularındaki farkındalığın artırılması ve uygulamaların paylaşılması amacıyla düzenlenen '6'ncı Sürdürülebilir Finans Forumu' İstanbul'da gerçekleşti. Forumda BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen açılış konuşması yaptı. Forum kapsamında 'sosyal ve çevresel hedeflerle büyümeyi harekete geçirmek' ve 'yeni nesil finansman araçları' konuları ele alındı.

Açılış konuşmasında BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, sürdürülebilirliğin bugünün sosyal ve çevresel konularında kararlar alırken gelecek neslin haklarını riske atmamak anlamına geldiğini belirterek, "İçinde yaşadığımız çağın koşulları, doğal kaynakların kullanımının özenli olmasını gerektiriyor. Çevresel ve sosyal problemler sürdürülebilirlik kavramını öne çıkarıyor. Ekonominin temel unsurları olan üretim ve paylaşım konusunda çözüm ihtiyacı var. Sürdürülebilirlik, bugünün ekonomik ve sosyal konularında kararlar alırken gelecek nesilleri de düşünmek, onların haklarını riske atmamak anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, çevreye zarar vermeyen verimli enerji teknolojilerinin yaygınlaşması gerekiyor" dedi.

Bankaların sürdürülebilir projelerdeki konumundan da bahseden Akben, "İklim değişikliğinin ve çevresel faktörlerin azaltılması noktasında çevreye duyarlı projelerin finansmanı konusunda gerekli adımlar atılması gerekiyor. Eylül 2019 yılı itibariyle bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı kredi miktarı 184,4 milyar TL boyutundadır. Bu tutarın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı amacıyla kullandırılmıştır. Buradan buna katkı sağlayan bütün bankalarımıza teşekkür ediyorum. Yine aynı tarih itibarıyla, mikro işletmelere verilen kredi tutarı ise 175,5 milyar TL olup, söz konusu tutar toplam KOBİ kredilerinin yüzde 29'unu oluşturmaktadır. Bu rakamlar ülkemiz açısından daha işin başında olduğumuzu düşündüğümüzde önemli rakamlardır. Sürdürülebilirlik konusunda kamu kurumları bankalar ve özel sektör kuruluşlarının iş birliği içerisinde olması gereklidir. Bu alanda yapılacak çalışmalarda işbirliği gereklidir" diye konuştu.

"UZUN VADELİ FİNANSMANLARIN TÜRK LİRASI OLARAK YAPILMASINI TEŞVİK EDİYORUZ"

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen ise sürdürülebilir finans projelerinden bahsederek, "Sürdürülebilirlik çok güzel bir tema. Borsadaki şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını arttırmak istiyoruz. 2014'ten beri sürdürülebilirlik endeksimiz var. Bu endekste yaklaşık 50 şirketimiz var. Ülkemizdeki finans sisteminin daha sağlam bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalar içerisindeyiz. Uzun vadeli finansmanlar döviz cinsinden yapılır. Uzun vadeli finansmanların Türk lirası olarak yapılmasını teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir finansman projelerimizden bir tanesi bu. Projelerimiz ile yeni nesil finansman araçlarını topluma entegre etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Forumda konuşan SKD Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise "Sürdürülebilir kalkınma amaçları ışığında büyümeyi ivmelendirmek adına yeni neslin finansman araçları forumun konularından olacak. 2 yıldır sürdürülebilir kredilerin hacmi 94 milyar dolara ulaştı. Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma için önümüzde önemli bir fırsat var. Küresel ölçekteki bu pastadan payımızı almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Kaynak: İHA