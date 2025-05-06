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6 MAYIS 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?

6 MAYIS 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?
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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 6 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 6 Mayıs Salı gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 6 Mayıs 2025 Salı itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:53 itibariyle yüzde 1,27 artışla 4186,13'ten işlem görüyor.

6 MAYIS 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:53 itibariyle yüzde 1,17 artarak 6761,77'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:53 itibariyle yüzde 1,17 artarak 13523,54'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:53 itibariyle yüzde 1,17 değer artışıyla 27005,34'ten işlem görüyor.

6 MAYIS 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın düştü mü?ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:53 itibariyle yüzde 1,17 artışla 3372,98'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4208 liradan alınırken 4258 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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