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6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor

Geçtiğimiz hafta 7,26 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, tarihi zirve sonrası resmen erimeye başladı. Üst üste 6 gündür düşüş gösteren kur, 6,96'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,53'ten, sterlin ise 8,50'den alıcı buluyor.

6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
14.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:19

Dün 6,97-7,00 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybıyla 6,9760'tan tamamladı. Dolar/TL, 5 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 6,9637 seviyesine kadar geriledi ve saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,9680'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5310'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 8,5045'ten satılıyor.Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 100,3 seviyesinde seyrediyor.

Euro/dolar paritesi, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,08'in hemen üzerinde 1,0810 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,90 VE 6,85 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.Bugün yurt içinde arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldığını anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD, nisan ayı dış ticaret fiyat endeksleri verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,90 ve 6,85 seviyelerinin gündeme geleceğini bildirdi.

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6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor

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