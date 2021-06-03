6 çocuğu da engelli olan aileye Başkan Beyoğlu'ndan destek
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6 çocuğu da engelli olan aileye Başkan Beyoğlu'ndan destek

6 çocuğu da engelli olan aileye Başkan Beyoğlu'ndan destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ziyaret ettiği evde 6 çocukları da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle engelli olan ailenin yürek burkan hikayesi gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ziyaret ettiği evde 6 çocukları da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle engelli olan ailenin yürek burkan hikayesi gün yüzüne çıktı. Geçen hafta babalarını kaybeden kardeşlerin içinde bulunduğu durumdan çok etkilenerek duygusal anlar yaşayan Başkan Beyoğlu, bir anne ve 6 engelli kardeşten oluşan aileye ayni ve nakdi destek sağladı.

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan Aydın ailesinin hayat hikayesi yürek burkuyor. Hasta olan baba geçen hafta hayatını kaybetti, geriye acılı bir eş ve çeşitli rahatsızlıklardan dolayı engelli olan 2'si kız olmak üzere 6 kardeş kaldı. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret ettiği anne ve 6 engelli kardeşten oluşan aileye ayni ve nakdi destek sağladı.

"Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan aileyi ziyaret ederek kardeşlere destek oldu, gönüllerini ve dualarını aldı. Aile fertleri, ziyaretin kendilerine moral aşıladığına vurgu yaparak Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu ise aileye destek olarak, aileler yardımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine talimatı olduğunu belirtti. Başkan Beyoğlu, "Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız. Bu ailemizin dramından çok etkilendik. İmtihanlarla dolu olan hayatta böyle tablolar üzülerek de olsa var. Bize düşen görev her koşulda milletimizin yanında olmak ve destek sağlamaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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