6 Adımda Hızlı ve Kârlı Büyümenin Yolları: Sürdürülebilir Kalkınma Yerelden Başlamalı

– Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Aziz Özkılıç, sürdürülebilir kalkınmanın ancak yerelden başlatılırsa kalıcı olabileceğini söyledi.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ortaklığıyla düzenlenen ve Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), Garanti Bankası'nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile Diyarbakır'da düzenlenen toplantı ile devam etti.

DOGÜNSİFED ve Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) ev sahipliğinde "6 Adımda Hızlı ve Karlı Büyümenin Yolları" ana temasıyla Diyarbakır Demir Otel'de düzenlenen toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi-DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burç Baysal, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ile Garanti Bankası Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü Mustafa Sağlık'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Kobi'lere mentor desteği

Diyarbakır iş dünyası temsilcileri ve KOBİ'lerin katılacağı toplantıda projenin tanıtımı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk ve Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Kariyer.net desteği ile KOBİ'lerin nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak erişimi için oluşturulan platform hakkında da bilgi verildi. Actioncoach Kurucu Ortağı Özge Toraman toplantının öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumunda "6 Adımda Hızlı ve Karlı Büyümenin Yolları'nı" Diyarbakırlı iş insanları ve KOBİ yöneticilerine aktardı.

BORGİP ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ'lere; mentorluk, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji gibi alanlarda destekler sunuluyor. Toplantıya katılarak başvuran ve KOBİ Patronlar Kulübü programı için uygun görülen firmalar da programı tamamladıktan sonra, uygunluk durumuna göre, benzer sektörden büyük ölçekli firma sahibi TÜSİAD-TÜRKONFED BORGİP mentorları ile eşleştirilecek.

Özkılıç: "Kalkınma, yerelden başlarsa sürdürülebilir olur"

Bölgelerarası gelir dağılımındaki adaletsizliğin Türkiye'nin ekonomik büyümesini olumsuz etkilediğini söyleyen DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, sürdürülebilir kalkınmanın ancak yerelden başlayabileceğine dikkat çekti.

BORGİP'in yerelden başlayacak kalkınma hamlesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Özkılıç, "Ülkemizin, bölgemizin ve şirketlerimizin rekabet gücünün artırılabilmesi, için yerel aktörlerin ve KOBİ'lerin teknolojik bir yaklaşımla harekete geçirileceği bir ekonomik modele ihtiyaç vardır. İşte BORGİP tam da bu noktada devreye girmektedir" dedi.

Dijitalleşmenin ekonomik kalkınma için bir kaldıraç olarak kullanılabileceğini hatırlatan Özkılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Kalkınma ve ekonomik büyümeye KOBİ'lerimizin katkı yapmasını istiyorsak, dijitalleşmeyi göz ardı edemeyiz. Ülkemizin küresel rekabeti için bölgelerin gelişimini artırmamız, bölgelerin gelişimini artırmamız için de KOBİ'lerin büyümesini sağlamamız gerekmektedir. BORGİP ile bu gelişim hedeflenmektedir. Özellikle doğu ve güneydoğu da hizmet veren sektörler için böyle projelerin büyük önem taşıdığına inanıyorum.

"Gelişim süreci yavaş olan kentlerde öncelikli olarak KOBİ'lerin kalkınmasını sağlamak gerekiyor. BORGİP, KOBİ'lerimizin büyümesi için çok önemli bir platform yaratıyor. Projeden yararlanan firmalarımızın gerek insan kaynakları gerek teknolojik anlamda projeden önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayım."

Baysal: "BORGİP, Kobi'lerimiz insan kaynağı altyapısını geliştirecek"

Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmanın yolunun, firmalarımızın dolayısıyla KOBİ'lerimizin rekabetçiliğini artırmaktan geçtiğini hatırlatan DİSİAD Başkanı Burç Baysal da, ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ'lerin, katma değer yaratacak ürün geliştirmelerinin ve girişimci özelliklerinin ortaya çıkmasının önündeki en büyük engellerden birinin de yüksek teknoloji kullanımındaki eksiklik olduğunu vurguladı.

"Çağa ayak uyduramazsak, değişimin farkına varamazsak, nitelikli insan kaynağı altyapısını geliştiremezsek, inovasyon ve Ar-Ge ile yüksek teknoloji kullanımını artıramazsak, küresel rekabette ülke olarak zor dönemlerin bizleri beklediğini söyleyebilirim" diyen Baysal, bölgelar arası gelir eşitsizliğini gidermek için KOBİ'lerin geliştirilmesini temel alan BORGİP'in bölge ve ülke adına çok önemli bir proje olduğunun altını çizdi.

Baysal, "Bölgemizdeki KOBİ'lerimizin en önemli sorunlarından biri nitelikli insan kaynağına ve finansmana erişimde yaşanmaktadır. KOBİ'lerimiz BORGİP ile TÜRKONFED ve TÜSİAD üyesi mentorlarla eşleştirilerek tecrübe ve deneyim kazanmaktadır. Bu mentorlar, KOBİ'lerimizin ihtiyaç duydukları danışmanlık desteği sağladığı gibi, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı altyapısının geliştirilmesini sağlayacaktır" dedi.

Sağlık: "BORGİP, Kobi'lerimizin büyümesine katkı sağlayacaktır"

Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lerin büyümesi ve işletmelerinin sürdürülebilirliğinin ekonomik kalkınma için önemli olduğunu hatırlatan Garanti Bankası Küçük İşletme Bankacılığı Direktörü Mustafa Sağlık ise şunları aktardı:

"KOBİ'lere önemli katkılar sağlayacak BORGİP, sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine destek olacak. Böylece ülkemizin ekonomisi kalkınacak. Bu nedenle, KOBİ'lere, gerçekçi ve kalıcı katkılar sağlayacak BORGİP, TÜSİAD ve TÜRKONFED ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

"Adana ve Elazığ'daki toplantılardan sonra Diyarbakır'daki KOBİ'lerimizle buluşuyoruz. Diyarbakırlılar için, buradaki yerel işletmeler ve girişimciler için önemli değerler yaratacak proje, şehirdeki sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine katkıda bulunacak.

"KOBİ Bankacılığında ciddi birikim ve saha tecrübesine sahip bir banka olarak, BORGİP ile Diyarbakır'daki KOBİ'lerimize rehberlik etmeye devam edeceğiz. Proje kapsamında verilecek bütün desteklerin, bölgedeki KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Ünlütürk: "Yeni firmaların kurulmasına yardımcı olunuyor"

Diyarbakır iş dünyası temsilcileri ve KOBİ'lerin katıldığı toplantıda projenin tanıtımı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk ile Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından yapıldı. KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve TÜSİAD-BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi:

"BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir.

"Başarı hikayeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ'lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır."

Uysal: "Tecrübe ve altyapımızı Kobi'lerin hizmetine açtık"

19 yıllık tecrübe ve gelişmiş teknik altyapılarını Anadolu'daki KOBİ'lerin hizmetine açmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kariyer Net Genel Müdürü Fatih Uysal da misyonlarının, dijital teknolojileri kullanarak iş arayanlarla işverenleri buluşturmak olduğunu belirtti. Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Anadolu'da, imalat sanayii sektöründeki KOBİ'ler, kendilerinden beklenen büyümeyi gerçekleştirmek için gerekli olan bazı kaynaklardan yoksun. Bunların en başında da nitelikli insan kaynağı yer alıyor.

"Diğer taraftan 15 yıl ve daha fazla tecrübeye sahip nitelikli işgücü ise kariyerinde ilerledikçe bir "B Planı" yapma ihtiyacı duyuyor, ancak bu planı oluşturmak için yeterli seçeneğe sahip olmadığını belirtiyor. Kariyer.net olarak BORGİP'in istihdam ayağında yer alarak, en az 15 yıl deneyime sahip çalışanları, rekabet alanlarını genişletmek ve iş süreçlerini iyileştirmek için nitelikli çalışana ihtiyaç duyan Anadolu'nun dört bir yanındaki KOBİ'lerle, serbest zamanlı olarak bir araya getiriyoruz.

Programa dahil olan firmaların bir adet ilanlarını ücretsiz yayınlıyor ve aradıkları adayı bulmaları için 'İlan Danışmanlarımızı hizmetlerine sunuyoruz."

Kobi'ler için "6 Adımda Hızlı Büyüme Yolları"

Açılış konuşmaları ve BORGİP sunumlarının ardından Actioncoach Kurucu Ortağı Özge Toraman, Diyarbakırlı KOBİ'lere verdiği seminerde "6 Adımda Hızlı ve Karlı Büyümenin Yolları"nı anlattı.

Toraman, KOBİ'ler için altı adımda yapılacakları ise şöyle özetledi:

"Yaşanabilecek olası krizlerden etkilenmemek için işletmelerin nasıl yapılandırılması gerektiği; İşletmenin verimliliğini maksimum seviyede tutabilmenin yolları; Yetenekli ve motivasyonu yüksek A Takımı'nı kurma; Pazarlama ve reklam yatırımlarının nasıl kara dönüştüreceği; Günü kurtarmak yerine, geleceği nasıl kurtarabilecekleri; 'Her kriz, bir fırsattır!' bilincini oluşturmayı öğrenmeyi…" (Fotoğraflı) - İstanbul