6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu
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6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu

31.01.2021 09:18 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:29
6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu

DENİZLİ'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan ve gününden 3 ay önce doğum yapan Elif Kızılkaya'nın (25) ikiz erkek bebeklerinde kalp yetmezliği, beyin kanaması ve fıtık gibi rahatsızlıklar ortaya çıktı.

DENİZLİ'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan ve gününden 3 ay önce doğum yapan Elif Kızılkaya'nın (25) ikiz erkek bebeklerinde kalp yetmezliği, beyin kanaması ve fıtık gibi rahatsızlıklar ortaya çıktı. Henüz 6.5 aylık olmalarına rağmen Özel Sağlık Hastanesi'nde biri 3, diğeri 2 ameliyat geçiren ikizler, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaşayan Abdullah Çağdaş Kızılkaya (27) ile Elif Kızılkaya çiftinin tüp bebek tedavisiyle geçen 9 Temmuz'da ikiz bebekleri, dünyaya geldi. Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi'nde biri 800 gram diğeri ise 810 gram prematüre olarak doğan ikiz bebeklere 'Aliyar' ve 'Ensar' isimleri verildi. İkizler, normalden 3 ay erken doğunca çeşitli sağlık problemleri ortaya çıktı. Yoğun bakıma alınan ikiz bebeklerden Ensar, 15 günlükken beyin kanaması geçirince, Opr. Dr. Erdinç Altıncık tarafından ilk ameliyatını oldu. Ardından her iki bebekte de erken doğum nedeniyle,  bu kez de kalp yetmezliği rahatsızlığı başladı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel tarafından ikizlere 4 gün arayla kalp ameliyatı yapıldı. Yoğun bakımda tedavilerine devam eden ikizler, 4.5 aylık olduklarında fıtık rahatsızlığı ortaya çıktı. Yeterli kiloya ulaşmaları beklenen ikizler bu kez de Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fahri Karaca tarafından ameliyata alındı. İkizlerin fıtık rahatsızlığı da bu şekilde ortadan kaldırıldı. Daha 6 aylık olmalarına rağmen biri 3 diğeri ise 2 ağır ameliyat geçiren ikizler, anne ve babalarının kucağında hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

İkizlerini, tedavilerinin ardından kucaklarına almanın sevincini yaşayan Elif Kızılkaya ile eşi Abdullah Çağdaş Kızılkaya çifti, doğumdan sonraki zamanın kendilerini için çok zorlu geçtiğini, bebeklerinin yaşama tutunduğunu söyledi.

İkizlerin kalp ameliyatını yapan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ünal Açıkel, her iki bebekte de erken doğum sonucu kalp yetmezliğini olduğuna dikkati çekip, "Anne karnında ikiz bebeklerin gelişimi yeterli olmadan doğunca kalp yetmezliği ortaya çıktı. Bebekler de doğumdan sonra kapanması gereken anormal bir damar vardır. Akciğer atardamarı ile vücuda giden ana aort atar damarı arasında bulunan damar erken doğum olduğu için açık kalıyor, bu da kalp yetmezliğine neden oluyordu. Kendi kendilerine nefes alıp verme yetileri yoktu. Makineye bağlıydılar. Kalp yetmezliğinden kurtulmaları için iki bebeğe de kalp ameliyatı yaptık. Başarılı geçti. Damarlarını kapattık. Kilo aldılar, gelişimleri hızlandı" dedi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fahri Karaca ise, ikiz bebeklerin erken doğum nedeniyle bazı rahatsızlıklarının ortaya çıktığını, bunlardan birinin de kasıklarında fıtığın olduğunu vurgulayıp,  şu ar ikisinin de durumunu çok iyi olduğunu belirtti.

6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu
6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu
6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu
6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu
6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu
6.5 aylık olan ikizlerden biri 3, diğeri 2 ameliyatla yaşama tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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