56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Konya-Konya etabı tamamlandı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Turkish Airlines sponsorluğunda koşulan 144.9 kilometrelik Konya-Konya etabının ikinci ayağını Quick Step takımından Mark Cavendish 3 saat 17 saniye 30 salise ile kazandı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Turkish Airlines sponsorluğunda koşulan 144.9 kilometrelik Konya-Konya etabının ikinci ayağını Quick Step takımından Mark Cavendish 3 saat 17 saniye 30 salise ile kazandı. Ünlü İngiliz sprinter Türkiye'deki 8. zaferine de imza atmış oldu. Etabın ikinciliğini Alpecin takımından Jasper Philipsen, üçüncülüğü de Israel Up Nation takımından Andre Greipel elde etti.

Yeşil-Kırmızı-Beyaz ve Turkuaz mayoyu bu etapta giyecek sporculara tişörtleri giydirildikten sonra saat 11.15'te Mevlana kapısından verilen (Nötr) startla mücadele başlarken henüz ilk kilometrelerde meydana gelen kaza nedeniyle gerçek startın verilmesi gecikmeli olarak gerçekleşti. Bardiani takımından Umberto Marengo, Caja Rural takımından Josu Azpilikueta Etxeberia ve Novo Nordisk takımından David Riba Lozano kazaya karışan isimlerdi. Etaba Genel Ferdi Klasman birincisi olarak başlayan Rally Cyling takımından Arvid de Kleijn Salcano sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu (Aynı zamanda sprint birincisi olarak da giymeye hak kazanmıştı), Abloc takımından Ivar Slik Turkish Airlines sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu, Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı sponsorluğundaki (TGA) Türkiye Güzellikleri adı altındaki Beyaz Mayoyu Bingoal Pauwels Sauces takımından Sean Debie giyerek başladı.

8 SPORCUDAN OLUŞAN KAÇIŞ GRUBU

Starttan bir süre sonra sekiz sporcudan oluşan bir kaçış grubu Peloton (ana grup) oluştu ve arayı 1 dakika kadar açtı. Dünkü yarışta beklenen etap klasmanında yer alamayan ünlü sprinterlerden Quick Step takımından Mark Cavendish ile Israel Start-Up Nation takımından Andre Greipel'ın nasıl bir derece yapacağı merak konusuydu. Zaten bu ikili etap boyunca birbiri ile konuşarak ayrı takımlarda olmalarına rağmen dikkat çekiciydi. Artyom Zakharov, Samuele Zoccarato, Juan Antonio Lopez Cozar, Josu Etxeberia, Meindert Weulink, Szymon Tracz, Vitaly Buts ve Alfredo Ulises Castillo kaçış grubunu oluşturan isimlerdi.

VİTALY BUTS'TAN BÜYÜK HAMLE

Etabın kaçış grubunda yer alan Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts 24.1, 68.6 kilometrelerde gerçekleşen Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki tırmanış prim kapısını geçerek 9 puana ulaşırken 300 Euro'nun sahibi oldu ve 9 puanla sıralamada birinciliğe ulaştı. Böylelikle Buts yarınki Beyşehir -Alanya etabında şimdiden Kırmızı Mayoyu giymeye hak kazandı. Bu arada öndeki kaçış grubu da arayı 1 dakika 40 saniye kadar açtı.

Dünkü etaba oranla bugün havanın daha soğuk olması bisikletçileri olumsuz etkilemeye devam etti. Finişe 64 kilometre kala görüntüye gelen yüzlerin kıpkırmızı oluşu havanın ne kadar soğuk olduğunun açık bir belgesiydi.

Etabın 108.5'inci kilometresinde gerçekleşen Salcano sponsorluğundaki sprint primini Astana takımından Artyom Zakharov alırken 150 Euro'nun da sahibi oldu. İkinciliği Nippo-Provence takımından Szymon Tracz (100 Euro), üçüncülüğü de Salcano Sakarya'dan Vitaly Buts (80 Euro) elde etti. Böylece Buts, bu etapta 380 Euro'yu almaya hak kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı