50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını
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50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını

01.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:41
50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin 50 metrekarelik avlusunda 100 kişinin katıldığı düğün meresimi, polis baskını ile son buldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin 50 metrekarelik avlusunda 100 kişinin katıldığı düğün meresimi, polis baskını ile son buldu. polis, düğüne katılanlar hakkında yasal işlem başlattı.

Tarsus'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi 2311 sokak içindeki evde yapılan düğün töreni yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese yapılan baskında 50 metrekare alanda 100 davetli ile düğün yapıldığı belirlendi. Polis baskını sırasında davetliler halay çekerken görüldü. Çoğunluğunda maske olmadığı ve sosyal mesafeye de dikkat edilmediği saptandı. Bu sırada birçok kişe kaçmaya çalıştı. Polis düğüne katılan vatandaşları tespit ederek haklarında işlem başlattı.


50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını
50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını
50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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