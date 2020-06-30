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50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor

Sıcaklıkların 50 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da gün boyu tarlada güneş altında çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamıyor. 10 saat çalışma sonucu günlük 50 TL alan işçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek çalışma koşularının iyileştirilmesini istedi.

30.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:38

Mevsim sıcaklarının yaşamı zorlaştırdığı kentlerden biri olan Şanlıurfa'da tarlalarda çapa, sulama ve ürün toplama işi yapan tarım işçileri, sabahtan akşama kadar güneşin kavurucu ışınlarına maruz kalıyor. Tüm aile fertleriyle sabah 07.00'ten akşam 17.00'a kadar 50 lira yevmiyeyle çalışan tarım işçilerinin maruz kaldığı sıcaklık 50 derecenin üstünde. İşçiler zor şartlar altında çalışma koşularının iyileştirilmesini istiyor.

"ŞANLIURFA'NIN SORUNU NEDİR KİMSE BİLMİYOR"

İşçilerin zor şartlar atında çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten amele çavuşu Cevher Özkan, "Biz saat 07.00 tarlaya geliyoruz, çalışıyoruz. Saat 17.00'da işimizi bitiyor. Biz 50 derece güneşin altında pamuk tarlasında çapa yapıyoruz. Mecbur çalışıyoruz, bizim ekmek paramızdır. Şanlıurfa'da tarım işçilerine göre bir düzen yoktur. İşçiler doğru dürüst yevmiyelerini almıyor. Dışarıda çalışanlar günlük 100 lira yevmiye alıyorlar. Dışarıda çalışmak zordur. Geçen günlerde mevsimlik işçilerin taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 7 işçi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'daki milletvekillileri koltuklarında oturuyorlar. Şanlıurfa'nın derdi sorunu nedir kimse bilmiyor" dedi.

"YEVMİYE EN AZ 70 LİRA OLMALI"

Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bizlere sahip çıkmasını istiyorum. Şanlıurfa'daki tarım işçilerine yardımcı olmalarını istiyorum. Her yıl bir aile kaybediyoruz. Bizler böyle yaşanan durumlara üzülüyoruz. Bir evin üstüne ateş düştü kimse kalmadı. Allah rahmet eylesin. Halimiz ortada. Güneşin altında 50 derecede günlük 50 lira kazanabiliyoruz. Şanlıurfa'da tarım işçilerine bir düzen kurmalarını istiyoruz. Urfa'da yevmiye en az 70 lira olmasını istiyoruz. İlgili bütün yetkililere sesleniyorum. Tarım işçilerinin durumunun iyileştirilmesini istiyoruz. Çavuşlara da sesleniyorum, 50 liraya bir kilo çay gelmiyor. Sabahtan akşama kadar pamuktaki otlara kazma vuruyoruz. Aldığımız ücret bize fayda sağlamıyor."

50 derece sıcaklıkta günlük 50 liraya çalışan Şanlıurfalı işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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