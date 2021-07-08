"5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nın sonuçları açıklandı
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"5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nın sonuçları açıklandı

'5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

"Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar" temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

"Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar" temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Yeşilay tarafından alkol, uyuşturucu madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda düşünmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, çevrim içi gerçekleştirildi.

Yarışmaya bu yıl 69 ülkeden 1088 karikatürist başvuru yaptı

Bu yıl 69 ülkeden 1088 karikatüristin 2 bin 34 eserle başvuru yaptığı yarışmada, birincilik ödülünü Türkiye'den Gökçen Çukadar, ikincilik ödülünü Küba'dan Aristides Hernandez Guerrero ve üçüncülük ödülünü Brezilya'dan Ray Costa Nascimento aldı.

Yarışma kapsamında verilen başarı ödüllerine Tayland'dan Anya Orlova, İran'dan Ehsan Ganji ve Mehdi Azizi değer görüldü. Yarışmada ayrıca "Mazhar Osman Ödülü"nün sahibi Türkiye'den Kürşat Zaman oldu.

Ödül töreninde konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve yarışmanın jüri üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan, bağımlılıkla mücadele amacıyla düzenlenen yarışmaya gösterilen ilginin, umut ve cesaret verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışmaya gösterilen ilgi kadar gönderilen karikatürlerin kalitesi de beklentilerimizi en iyi şekilde karşıladı. Sadece ödül kazananlar değil sergilenmeye değer bulunan karikatürler de Yeşilay'ın farkındalık çalışmalarında etkin olarak kullanıldı. Hedeflendiği gibi karikatürler, geniş kitlelerin gündemine bağımlılık sorununu taşımayı başardı."

Çelikcan, onlarca ülkeden yüzlerce karikatüristin yarışmaya katıldığını aktararak, "5 yıl içinde geldiğimiz bu heyecan verici aşama, hepimize gurur ve mutluluk veriyor." diye konuştu.

Törene, Yeşilay Genel Başkan Vekili Mehmet Dinç de video mesaj gönderdi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen Narkotik Uyuşturucular Komisyonu Toplantısına (CND) katılan Yeşilay, yarışmanın kazanan eserlerinden oluşan sergiyi, 3 yıldır Viyana'da ziyarete açıyor.

Yarışmaya katılan eserler, aynı zamanda "www.yesilay.org.tr" adresinde yer alan sanal sergiyle de görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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