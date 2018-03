5 Nisan Seçimleri Öncesinde Konuştu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

5 Nisan'da yapılacak seçimler öncesindeki son meclis toplantısında konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Geçen 5 yıllık sürede meclis olarak birlik ve beraberlik içinde güzel bir dönem geçirdik. Trabzon'da yatırımların önünün açılması için çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TTSO Mart ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Şadan Eren yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının ilk bölümünde TTSO'nun geçen bir ay içindeki faaliyetlerinin anlatıldığı film gösterildi.

Daha sonra söz alan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yaklaşık 5 yıl boyunca meclis üyeleri olarak aynı dilden konuştuklarını ve birbirlerini anladıklarını düşündüğünü belirterek "Her defasında biz meclisimizde mesajları verdik, sizler de çevrenize anlattınız. Geçen 5 yıllık sürede meclis olarak birlik ve beraberlik içinde güzel bir dönem geçirdik. Daha önemlisi özellikle bizleri burada var eden üyelerimizdir. Ekonominin her türlü durumunda ayakta kalıp şehrin ekonomisinin gelişmesine katkı sağladılar. Tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte meclis, meslek komitelerimiz, çalışanlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte ekonominin gelişmesine katkı sağlamaya çalıştık. Elbette zor günlerimiz oldu. Ama sonuçta bu dönemde çok şeyler başardığımızı söyleyebiliriz. En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'de ilk defa Yeşil Endüstri Bölgesi Trabzon'da kuruluyor. Bunu başaran bizim camiamızdır. Bu camia ki ülkenin gelişmesine her türlü sorunun çözümüne katkıda bulundu. TOBB'la yakın temas içinde sorunları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine iletmek suretiyle birçok sorunu ortadan kaldırdı ve kaldırmaya da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Kalıcı bir çok iş yaptık"

Başkan Hacısalihoğlu, kalıcı birçok iş yaptıklarını da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrin ekonomisinin gelişmesinde, turizmden sanayiye, ticaretten hizmet sektörüne kadar her konuda atılan adımlar geleceğe dönüktür. Geçici değil kalıcı yatırımlarla birlikte ekonominin temellerini attığımızı söyleyebiliriz. Yatırımların önünün açılması için çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Yeşil Endüstri Bölgesi, yapılacak olan yatırımla birlikte kalmayacak, sadece bir defalık yatırım olarak bakmayın. Yapılacak yatırımın miktarı kadar yıllık ciro yapılabileceği, 15 milyar dolara kadar ihracat gerçekleştirilebileceği hesaplanıyor, hedefleniyor. Sonuç olarak bütün bunlar sizlerle, işbirliğiyle, birlik ve beraberlikle oldu. Elbette önümüzdeki süreçte seçimler var. Bu seçimlerde elbette yenilik olacak ama tahmin ediyorum ki burada büyük oranda yine bizler olacağız. Bu birlik ve beraberlik içindeki çalışmamızı önümüzdeki süreçte de hep birlikte sürdürmek en büyük arzumuzdur. Bizim birlik ve beraberliğimiz şehrin geleceğinin garantisi anlamını taşımaktadır."

Sağlam'dan veda konuşması

Meclis toplantısında ayrıca başkanlık divanı üyesi Adnan Sağlam, veda konuşması yaptı. Seçimlerde aday olmadığını vurgulayan Sağlam, "1987 yılında bu çatı altında hizmet etmeye başladım. 26 yıl yönetim kurulu sayman üyeliği, ardından meclis başkanvekilliği olmak üzere 30 yıl 6 aydır Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na hizmet ediyorum. Hepinizden helallik istiyorum" dedi.

Sağlam'ın konuşmasını meclis üyeleri uzun süre alkışladı.

TTSO meclis Başkanı M. Şadan Eren de yaptığı konuşmada, 5 Nisan'da seçimlerin olduğunu hatırlatarak "Odaların seçimlerinde insanların tabii ki heyecanları yükselir. Ama biz bu odada her zaman şunu görmüşüzdür; seçimden sonra fark yoktur, grup yoktur, herkes birlikte çalışır. Allah seçilecek olanlara hayırlı olmasını nasip etsin. Bugüne kadar emek verenlerden Allah razı olsun. İsteyenlere Allah tekrar nasip etsin. Bırakanların da bu odada her zaman yerleri vardır" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile meclis üyeleri tarafından, meslek komitesi başkanlarına geçen süredeki hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - TRABZON